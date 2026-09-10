Pedágios da BR-262 terão reajuste de 7,68% a partir de 20 de setembro

As tarifas de pedágio da BR-262 em Araxá, Campos Altos e Perdizes ficarão mais caras a partir do próximo dia 20 de setembro. O reajuste de 7,68% foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) durante a primeira revisão ordinária do contrato de concessão.

Para os veículos de passeio, os novos valores serão de R$ 10,20 em Araxá, R$ 10,70 em Campos Altos e R$ 11,10 em Perdizes.

O valor cobrado aumenta conforme o tipo de veículo e a quantidade de eixos. Para caminhões e veículos com reboque, a tarifa pode chegar a R$ 81,60 em Araxá, R$ 85,60 em Campos Altos e R$ 88,80 em Perdizes.

O reajuste considera a variação do IPCA acumulada entre janeiro de 2025 e julho de 2026.

A concessionária Way-262 é responsável pela administração de aproximadamente 438,9 quilômetros da BR-262, em um trecho que inclui municípios como Araxá, Sacramento e Uberaba.

Novas tarifas

Categoria Campos Altos Araxá Perdizes Automóveis R$ 10,70 R$ 10,20 R$ 11,10 Veículos leves comerciais R$ 21,40 R$ 20,40 R$ 22,20 Automóvel com semirreboque R$ 16,05 R$ 15,30 R$ 16,65 Caminhões e ônibus R$ 32,10 R$ 30,60 R$ 33,30 Automóvel com reboque R$ 21,40 R$ 20,40 R$ 22,20 Caminhões com reboque R$ 42,80 a R$ 85,60 R$ 40,80 a R$ 81,60 R$ 44,40 a R$ 88,80

Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas motorizadas continuam isentos. Também não há cobrança para ambulâncias, veículos oficiais e veículos do Corpo Diplomático.