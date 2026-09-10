Pedágios da BR-262 terão reajuste de 7,68% a partir de 20 de setembro

As tarifas de pedágio da BR-262 em Araxá, Campos Altos e Perdizes ficarão mais caras a partir do próximo dia 20 de setembro. O reajuste de 7,68% foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) durante a primeira revisão ordinária do contrato de concessão.
Para os veículos de passeio, os novos valores serão de R$ 10,20 em Araxá, R$ 10,70 em Campos Altos e R$ 11,10 em Perdizes.
O valor cobrado aumenta conforme o tipo de veículo e a quantidade de eixos. Para caminhões e veículos com reboque, a tarifa pode chegar a R$ 81,60 em Araxá, R$ 85,60 em Campos Altos e R$ 88,80 em Perdizes.
O reajuste considera a variação do IPCA acumulada entre janeiro de 2025 e julho de 2026.
A concessionária Way-262 é responsável pela administração de aproximadamente 438,9 quilômetros da BR-262, em um trecho que inclui municípios como Araxá, Sacramento e Uberaba.
Novas tarifas
|Categoria
|Campos Altos
|Araxá
|Perdizes
|Automóveis
|R$ 10,70
|R$ 10,20
|R$ 11,10
|Veículos leves comerciais
|R$ 21,40
|R$ 20,40
|R$ 22,20
|Automóvel com semirreboque
|R$ 16,05
|R$ 15,30
|R$ 16,65
|Caminhões e ônibus
|R$ 32,10
|R$ 30,60
|R$ 33,30
|Automóvel com reboque
|R$ 21,40
|R$ 20,40
|R$ 22,20
|Caminhões com reboque
|R$ 42,80 a R$ 85,60
|R$ 40,80 a R$ 81,60
|R$ 44,40 a R$ 88,80
Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas motorizadas continuam isentos. Também não há cobrança para ambulâncias, veículos oficiais e veículos do Corpo Diplomático.