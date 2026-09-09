Pré-Conferências levam debate sobre direitos de crianças e adolescentes aos territórios de Araxá





Araxá inicia nesta quarta-feira (9) uma série de Pré-Conferências Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. Os encontros serão realizados em diferentes regiões da cidade e na zona rural, com o objetivo de aproximar a população das discussões sobre as políticas públicas para a infância e a adolescência e ouvir as necessidades de cada território.

As pré-conferências são preparatórias para a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, marcada para os dias 18 e 19 de novembro. A participação é aberta e não exige inscrição. Podem participar crianças, adolescentes, famílias, profissionais das políticas públicas, organizações da sociedade civil, conselhos, instituições, lideranças comunitárias e demais interessados.

Durante os encontros, serão discutidos seis eixos: participação social; Conselho Tutelar; família e comunidade; enfrentamento às violências; trabalho infantil; e medidas socioeducativas. A proposta é apresentar os temas de maneira simples e acessível e, principalmente, ouvir a comunidade sobre os avanços, desafios e prioridades de cada região.

As contribuições apresentadas serão sistematizadas em um caderno de propostas, que servirá de subsídio para as discussões da Conferência Municipal. Segundo a subsecretária municipal de Assistência Social, Cristiane Gonçalves Pereira, a descentralização é fundamental para que diferentes realidades sejam consideradas.

“Mais do que levar uma discussão para os territórios, queremos trazer os territórios para dentro da construção das políticas públicas. Cada região tem suas características, necessidades e desafios, e precisamos ouvir quem vive essas realidades para construir políticas cada vez mais efetivas para nossas crianças e adolescentes”, destaca.

A primeira pré-conferência acontece nesta quarta-feira (9), às 14h30, no CRAS Bom Jesus. A programação seguirá pelas regiões Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro, além da zona rural.

Programação das Pré-Conferências

Região Norte

📅 09/09, às 14h30

📍 CRAS Bom Jesus

Região Oeste

📅 16/09, às 16h

📍 UniAraxá

Zona Rural – Itaipu

📅 17/09, pela manhã

📍 Escola da comunidade

Região Sul

📅 23/09, 8h

📍 Escola E. Vasco Santos

Zona Rural – Boca da Mata

📅 24/09, pela manhã

📍 Escola da comunidade

Região Leste

📅 30/09, à noite

📍 Escola E. Polivalente

Região Centro

📍 A definir

📅 Data e horário a definir