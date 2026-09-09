Projeto Escola Mágica capacita educadores e realiza oficinas com alunos da rede municipal de Araxá



A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou uma nova etapa do Projeto Escola Mágica, com formação voltada a professores e coordenadores pedagógicos da Educação Integral em Tempo Integral e oficinas práticas com estudantes da rede municipal. A iniciativa utiliza técnicas de ilusionismo como ferramentas pedagógicas para estimular a aprendizagem de forma lúdica e interdisciplinar.



A terceira formação promovida em 2026 reuniu aproximadamente 70 professores e coordenadores pedagógicos. A capacitação teve como foco orientar os profissionais sobre o uso interdisciplinar do Kit Magic Box e do livro “Aprender, Criar e Brincar”, com atividades que contribuem para o desenvolvimento de habilidades como raciocínio lógico, atenção e coordenação motora.



Além da formação dos educadores, esta etapa também contou com atividades direcionadas aos estudantes. Foram realizadas três oficinas com alunos do 3º, 4º e 5º anos da Escola Municipal Pio XII, conduzidas por Lucia Gomes, uma das autoras do livro “Aprender, Criar e Brincar”.



Ao todo, 75 alunos participaram das oficinas, que utilizaram atividades lúdicas e práticas para trabalhar aspectos como criatividade, comunicação, autoestima e protagonismo infantojuvenil.



De acordo com a coordenadora da Educação Integral em Tempo Integral, Márcia Almeida, as ações do Projeto Escola Mágica vêm sendo desenvolvidas de forma contínua na rede municipal, envolvendo tanto a formação dos profissionais quanto a aplicação das atividades com os estudantes.



“Esse acompanhamento é muito importante porque, a partir dos resultados de cada etapa, conseguimos avaliar o que funcionou, identificar o que pode ser aprimorado e fazer os ajustes necessários. A proposta é aperfeiçoar os materiais e as formações para que o projeto continue evoluindo e contribuindo cada vez mais com o trabalho desenvolvido nas escolas”, destaca Márcia.