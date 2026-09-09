Corpo de Bombeiros combate incêndio em carreta-tanque carregada com 30 mil litros de etanol na BR-262







O Corpo de Bombeiros combateu, nesta quarta-feira (9), um incêndio em uma carreta bitrem carregada com aproximadamente 30 mil litros de etanol na BR-262, no km 615, próximo ao Trevo de Tobati.



Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi atendida pela equipe do Posto Avançado (P.A.) de Campos Altos. O incêndio ficou confinado ao cavalo mecânico da carreta e foi debelado pelos militares.



Após o combate às chamas, a equipe realizou o resfriamento dos tanques que transportavam o etanol. Conforme os Bombeiros, os tanques não sofreram avarias e não houve vazamento do produto armazenado.



Não houve registro de vítimas.



A empresa responsável pela carga e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para as providências necessárias. Até a atualização divulgada pelo Corpo de Bombeiros, as equipes permaneciam no local realizando o atendimento da ocorrência.



As circunstâncias que provocaram o incêndio ainda não foram informadas.



