Minha Casa, Minha Vida: processo de seleção está na fase de ranqueamento em Araxá





A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, informa que o processo de seleção do Minha Casa, Minha Vida está na etapa de ranqueamento dos inscritos. A previsão é que essa fase seja concluída na próxima semana, possibilitando a divulgação da lista preliminar.



As etapas de conferência e validação dos cadastros já foram concluídas. Agora, o Colab realiza o ranqueamento das inscrições conforme os critérios de prioridade do programa.



Segundo a subsecretária de Assistência Social, Cristiane Gonçalves Pereira, durante o processamento, o sistema identificou inconsistências em alguns cadastros, como CPFs duplicados. Por isso, a comissão responsável realiza uma segunda triagem para verificar essas situações antes da conclusão do processo.



“Essa etapa adicional não estava prevista inicialmente e, por isso, ainda não é possível estabelecer uma data exata para a publicação. Neste momento, os inscritos não precisam tomar nenhuma providência. A fase de complementação ou correção dos cadastros já foi encerrada”, explica.



A lista preliminar e as próximas informações serão divulgadas nas próximas semanas pelo Diário Oficial do Município de Araxá (DOMA), pelas redes sociais e demais canais oficiais da Prefeitura.

