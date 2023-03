Prefeitura participa da cerimônia de inauguração do Centro Cultural Uniaraxá

Um moderno espaço destinado à realização de eventos artísticos, culturais e educativos para Araxá e região. O Centro Cultural Uniaraxá foi inaugurado nesta quarta-feira (1°), em cerimônia que contou com a presença do prefeito Robson Magela, secretários municipais, vereadores, representantes da sociedade civil e comunidade universitária. Com arquitetura inspirada nos paredões da Serra da Canastra, o complexo possui um teatro com capacidade para 642 pessoas e uma biblioteca com um acervo de mais de 50 mil livros.

As obras do Centro Cultural foram viabilizadas por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com o apoio da CBMM, empresa araxaense especializada em tecnologia de Nióbio. O complexo, com 6 mil m² de área construída, é 100% alinhado às normas de acessibilidade e segurança para oferecer conforto e tranquilidade para todos os públicos.

O prefeito Robson Magela reforçou a importância da cultura, arte e educação para o futuro de Araxá. “Sabemos que a educação salva os nossos jovens. E nossa cidade é privilegiada por ter instituições e um Poder Público que apoia, investe e não mede esforços para oferecer qualidade de ensino. Fico muito feliz pela população araxaense poder contar agora com esse Centro Cultural magnífico, que vai proporcionar atividades culturais, artísticas e educacionais para todos”, disse.

O reitor do Uniaraxá, professor José Oscar de Melo, destacou que o Centro Cultural é a concretização de um sonho para toda a comunidade acadêmica. “Estamos muito felizes com a finalização do projeto e o início das atividades culturais. Nossa pretensão é transformá-lo em um centro de excelência para as artes, beneficiando a comunidade regional com um espaço de conhecimento ligado à educação, arte e cultura”, ressaltou.