Prefeitura promove Casamento Comunitário

A Administração Municipal através das secretarias de Ação e Promoção Social e de Governo vão promover a primeira edição do “Casamento Comunitário” no dia 16 de Julho. O evento reunirá cerca de 700 pessoas, entre familiares, autoridades e convidados.

O secretário Moisés Cunha, explica que os casais participantes possuem uma situação de vulnerabilidade social, sendo casais que realmente não tem condições de oficializarem a união. “A oportunidade concedida pelo casamento comunitário 2019 permitirá que diversas famílias realizem o sonho de consolidar a união no civil e também no religioso. Ressalta que para os 45 ‘sins’ acontecerem de forma perfeita, uma grande equipe formada por servidores e parceiros, foi mobilizada. Com certeza será um dia emblemático para muitas famílias representadas”, afirma Moisés.

A cerimônia será promovida no Grann Hall e todos estão empenhados para que o evento aconteça da melhor forma possível. Será uma noite de muito amor, carinho e dedicação, uma festa de pura emoção para os casais.