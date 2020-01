Prefeitura promove vistorias nos ônibus do transporte coletivo

A Prefeitura de Araxá através da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania promove a vistoria dos ônibus coletivos do transporte urbano da cidade. O serviço teve início na terça-feira, 14.

O objetivo é proporcionar segurança e conforto aos usuários do transporte coletivo. São observados todos os equipamentos obrigatórios como sistema elétrico, pneus, acessibilidade, piso antiderrapante, toda parte mecânica, além também da higiene dos veículos.

A vistoria é realizada no pátio da empresa Vera Cruz a partir das 23h para possibilitar a manutenção das rotas e horários normais dos ônibus ao longo do dia. Araxá conta atualmente com um total de 23 linhas que são atendidas por 47 ônibus e cerca de 14 mil passageiros utilizando o sistema diariamente.