CBMM e WRO anunciam parceria para aumentar a segurança nas estradas

A Organização Mundial de Resgate (WRO) e a CBMM, líder mundial na produção e comercialização de Nióbio, anunciaram uma nova parceria global para promover a segurança nas estradas e reduzir as fatalidades por acidentes, melhorando os padrões de segurança dos veículos e apoiando o desenvolvimento de técnicas avançadas para os resgates.

A WRO e a CBMM fazem parte da Parceria Global de Segurança Rodoviária (GRSP – na sigla em inglês) e compartilham o compromisso de reduzir o número de fatalidades no trânsito, apoiando a “Década de Ação para Segurança no Trânsito 2021-2030” da Organização Mundial da Saúde (OMS) – que visa reduzir pela metade o número de fatalidades e acidentes graves até 2030. Segundo dados da OMS, mais de 3.500 pessoas morrem todos os dias nas estradas, o equivalente a quase 1,3 milhões de mortes evitáveis ​​e cerca de 50 milhões de feridos a cada ano – sendo a principal causa da morte de crianças e jovens em todo o mundo.

A parceria entre a CBMM e a WRO inclui:

• O compartilhamento de informações sobre o desenvolvimento de novos materiais automotivos e como eles afetam as técnicas de resposta e resgate pós-acidentes;

• A identificação de iniciativas para promoção de padrões aprimorados para fabricação de veículos em regiões que atualmente não aplicam as melhores práticas globais;

• O monitoramento de tendências automotivas, como a implantação de veículos elétricos, e como elas impactam na segurança rodoviária e na resposta a colisões.

A WRO representa serviços de resgate em todo o mundo, trabalhando para melhorar os padrões e salvar vidas, compartilhando habilidades e informações entre seus membros. Os objetivos da WRO incluem a introdução e manutenção de um padrão global para lidar com acidentes rodoviários, bem como o desenvolvimento de proficiência aprimorada em técnicas de resgate, gerenciamento de incidentes e assistência médica.

Já a CBMM trabalha com produtores globais de materiais e os principais fabricantes de automóveis do mundo desenvolvendo e compartilhando tecnologias de materiais avançados que podem salvar vidas.

O Gerente Executivo de Desenvolvimento de Mercado da CBMM, Fabio D’Aiuto, reforça: “Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com a WRO, tendo trabalhado com eles como membros da Aliança Global de Segurança Rodoviária (GRSP). Apesar das melhorias na segurança dos veículos alcançadas nos últimos anos, todos nós devemos fazer mais para reduzir o nível atual, inaceitavelmente alto, de mortes por acidentes. Vemos a parceria com a WRO como uma oportunidade de contribuir com esse esforço, usando nossas respectivas habilidades para identificar soluções práticas.”

“Estamos orgulhosos em anunciar nossa parceria com a CBMM”, diz Paul Schroeder, presidente da WRO. “A WRO e seus membros veem o desenvolvimento de parcerias com organizações como a CBMM como crucial no entendimento das novas tecnologias veiculares. A CBMM está expandindo os limites em novos materiais e suas aplicações no design de veículos. Entender esses desenvolvimentos e as implicações para o pessoal de resgate no gerenciamento de incidentes beneficiará muito as pessoas. Vemos um grande benefício em unir aqueles que produzem materiais especializados, como a CBMM, fabricantes de veículos, fabricantes de ferramentas e equipamentos de resgate e equipes de resgate que podem trabalhar juntos na redução de mortes e lesões nas estradas. Por meio dessas parcerias, poderemos desenvolver iniciativas práticas para melhorar os padrões de resposta pós-colisões. Estamos ansiosos por novas e empolgantes oportunidades trabalhando ao lado de nosso novo parceiro”.

Sobre a Organização Mundial de Resgate

A Organização Mundial de Resgate é uma instituição de caridade sem fins lucrativos, criada para melhorar os padrões de resgate em todo o mundo, reunindo profissionais de resgate e médicos para salvar vidas, desenvolver padrões de resgate e promover uma capacidade pós-acidente eficaz. A WRO conta com 25 membros em 23 países, nos seis continentes, que trabalham em parceria para reduzir o número de pessoas mortas e feridas em acidentes de trânsito.

Site: http://www.wrescue.org

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 400 clientes, em 50 países. Sediada no Brasil, com escritórios e subsidiárias na China, Países Baixos, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial e energia. Em 2019, investiu na 2DM, empresa dedicada ao Grafeno e, em 2021, nas startups Echion e Battery Streak. Os investimentos visam novos desenvolvimentos em materiais para baterias de íons de lítio. Para mais informações, visite o media center.