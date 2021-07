Prefeitura prorroga até dezembro desconto de 8% no pagamento em parcela única do IPTU

A Prefeitura Municipal de Araxá prorrogou para até o dia 23 de dezembro o desconto de 8% no pagamento em parcela única do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). A extensão do prazo é uma forma de aliviar os araxaenses que neste momento de pandemia foram afetados pela crise econômica imposta pelo coronavírus.

O contribuinte ainda pode pagar o valor integral do imposto, sem o desconto, em parcelas até dezembro deste ano. Neste caso, cada parcela não pode ser menor que uma Unidade Fiscal do Município de Araxá (UFPA), atualmente em R$ 56,15.

“Sabemos da dificuldade econômica que o país e Araxá estão passando, afetando inúmeras famílias. A prorrogação do prazo é uma forma de incentivar o contribuinte a estar em dia com o Município, sem pesar no bolso das pessoas”, afirma o prefeito Robson Magela.

Os contribuintes podem baixar a guia de pagamento pelo site da Prefeitura de Araxá, através do link “IPTU” na página inicial. Para isso, deve informar o número da inscrição, logradouro ou o CNPJ/CPF – (https://bit.ly/3yfzfwc). A previsão de arrecadação este ano é de cerca de R$ 25 milhões.