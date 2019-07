Prefeitura prorroga inscrições para processo seletivo de estagiários

A Prefeitura Municipal de Araxá, prorrogou as inscrições para o processo seletivo de contratação de estagiários para o cadastro de reserva, conforme comunicado enviado nesta terça (23).

A Secretaria Municipal de Governo informa que os universitários podem se inscrever até o dia 29 de julho.

Com a prorrogação, as provas de seleção foram transferidas para o dia 31 de julho, mantido o horário e local de realização do processo seletivo.

Todas as informações podem ser consultadas no Diário Oficial do Município (DOMA) de 12 de julho, pelo telefone (34) 3661-2536 ou no site da Prefeitura, www.araxa.mg.gov.br.