Prefeitura realiza a Semana da Imprensa de Araxá

A Semana da Imprensa foi iniciada na terça-feira, 28 de maio com o evento “Café com Letras” que culminou na apresentação do novo espaço da Biblioteca Pública Municipal Viriato Côrrea. Sob realização da Prefeitura, através da Secretaria de Educação, as portas estiveram abertas para uma exposição com matéria e fotos de acontecimentos mais importantes de Araxá registrados pela imprensa nas últimas décadas. Essa é a primeira atividade da semana que se estende até o dia 7 de junho e marca comemoração do Dia da Imprensa (1° de junho).

Maria Amália Dumont, coordenadora da biblioteca, destaca que a semana surgiu da necessidade de mostrar a função do espaço, divulgar a informação junto com a imprensa. “Precisamos de parcerias, trabalhamos juntos. Queremos mostrar para todos a importância que a imprensa tem na história de Araxá. É uma homenagem justa a todos que contribuam com a informação. Toda a atividade desenvolvida aqui precisa ser divulgada e ajuda a construir a história de um povo”.

Segundo o presidente da Associação da Imprensa Araxaense (AIA), Caio Ranieri, a biblioteca teve uma grande ideia em abrir as portas do novo espaço para valorizar o papel dos veículos de comunicação na sociedade. “A importância é mostrar que tínhamos uma imprensa atuante há 50 anos e hoje continuamos tendo comunicadores e jornalistas que precisam dessa valorização e serem apresentados à sociedade”, comenta o jornalista.

Rosália Maria de Oliveira Rosa é dona de casa, tem 58 anos e prestigiou a primeira atividade da Semana da Imprensa de Araxá. “O saber ninguém vai tirar da gente. Aprender sempre é muito bom. Hoje, as pessoas perderam a essência da leitura. Gosto de participar desse tipo de evento que incentiva a cultura”.

Demais atividades

As próximas atrações da Semana da Imprensa de Araxá no novo espaço da biblioteca serão a Exposição: A Imprensa Araxaense, às 9 horas e entrega do Prêmio Túlio Maneira, no sábado, 1° de junho, às 10 horas, realizada pela Associação da Imprensa Araxaense (AIA), Conversa com a Escritora e Jornalista Leila Ferreira “O Poder da Palavra”, na segunda-feira, 3, às 17 horas, e Debate: O Jornalismo em Tempos de Fake News, com o juiz Dr. Renato Zupo e o jornalista César Campos, na sexta-feira, 7, às 19 horas. Todas essas atividades serão na nova sede da Biblioteca Pública Municipal Viriato Côrrea, situada na Avenida Getúlio Vargas, n° 810 (Loja 2).