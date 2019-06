Prefeitura realiza festividades juninas nas escolas municipais

As tradicionais festas juninas são promovidas nas escolas municipais de Araxá durante os meses de junho e julho. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, atribui um caráter multicultural e histórico aos eventos, com realização de estudos sobre as origens dos festejos, muitas danças, quadrilhas e comidas e guloseimas típicas das festividades.

A Secretária Edna de Fátima Resende Campos, informa que a iniciativa oferece diversões, as escolas aproveitam para dar significado às práticas pedagógicas, mobilizam esforços para realizar uma diversidade de ações. Ressalta que as festas juninas, envolvem temáticas diferenciadas, estabelecem parcerias e são oportunidade de culminâncias de projetos desenvolvidos no 1º semestre.

As comemorações foram promovidas em várias unidades de ensino, mobilizando todos os funcionários das escolas. São idealizadas decorações alusivas e alguns elementos ajudam a compor o ambiente como brincadeiras, bandeirinhas coloridas, pescaria, correio elegante, músicas típicas, além do tradicional casamento caipira. “Mais que uma festa, com certeza é uma rica oportunidade de entrosamento entre famílias e escolas, com valorização da comunidade”, destaca a secretária.

Cronograma de realização das festas juninas nas Unidades de ensino da rede municipal: