Prefeitura realiza mais uma etapa do mutirão de castração, totalizando 500 esterilizações em 2025

A Prefeitura de Araxá, por meio da Vigilância Ambiental e em parceria com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba (Ciminas), segue ampliando os cuidados com os animais no município. Na última sexta e sábado, dias 25 e 26 de julho, na Praça da Família, foram realizadas gratuitamente 150 castrações de cães e gatos durante mais uma etapa do mutirão promovido pela administração municipal.

Com essa fase, Araxá atinge a marca de 500 castrações nos últimos três meses, beneficiando animais de protetores independentes, famílias previamente cadastradas e também aqueles em situação de rua já resgatados. A ação é organizada por meio de agendamento e segue critérios técnicos e sociais definidos pela Vigilância Ambiental.

A coordenadora da Vigilância Ambiental, Leninha Severo, destaca que a castração é uma medida essencial tanto para o bem-estar dos animais quanto para a promoção da saúde pública, ajudando a evitar ninhadas indesejadas, abandono, transmissão de zoonoses e proliferação descontrolada de cães e gatos nas ruas.

“Os mutirões são uma estratégia importante de controle e cuidado, realizados de forma contínua, organizada e com critérios bem definidos, sempre de maneira acessível e responsável,” afirma.

Famílias interessadas em participar das próximas edições devem estar inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) e procurar a Vigilância Ambiental para se cadastrar na lista de espera. O atendimento é presencial, na Avenida Getúlio Vargas, nº 510, 3º andar.