Prefeitura realiza repasse para viabilizar serviços prestados pela Apae

O prefeito Robson Magela e o vice-prefeito Mauro da Silveira Chaves se reuniram, nesta segunda-feira (5), com funcionários da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) para destacar o repasse no valor de R$ 206.787,93. O recurso já creditado na conta da instituição vai permitir fluxo de caixa para efetuar o pagamento dos salários dos colaboradores em dia e viabilizar os serviços prestados à comunidade.

A instituição se mantém com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), através do Governo Federal, que só são creditados após o dia 15 de cada mês, o que prejudica o pagamento da folha salarial em dia. Este é o segundo convênio feito pela Administração Municipal com a Apae neste ano. A instituição também está sendo contemplada este ano com um convênio de R$ 320 mil, que está sendo creditado em oito parcelas de R$ 40 mil.

A coordenadora clínica da Apae, Miriam Karam Lemos, reforça que sem essa ajuda seria praticamente impossível a instituição continuar os atendimentos. “O recurso que recebemos do Governo Federal ficou defasado nos últimos anos. Por isso a importância desse dinheiro para o fluxo de caixa. Esse foi o primeiro prefeito a ter essa sensibilidade com a Apae, de contribuir para a manutenção do trabalho prestado pela instituição”, destaca Miriam.

Para Ana Maria Afonso Agostine, diretora da Apae, o recurso vem em boa hora. “A gente vê nessa gestão uma sensibilidade maior, o que nos dá a confiança de continuar a trabalhar em prol do próximo”, diz Ana Maria.

O prefeito Robson Magela fala da admiração pelo trabalho prestado pela Apae em Araxá. “Acredito que política boa é essa que pensa na população e investe nas pessoas. Por isso, assim que soubemos dessa situação que acaba prejudicando esses trabalhadores, logo buscamos uma forma de trazer uma solução”, reitera.

O vice-prefeito Mauro Chaves reforça o compromisso da gestão, principalmente com a saúde e assistência social, destacando o trabalho realizado pela Apae. “Esse convênio é uma forma de reconhecer e valorizar a instituição”, pontua.