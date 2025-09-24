Prefeitura realizou mais de 18 mil atendimentos através de CRAS e Núcleos de Convivência em 2024

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, divulgou o balanço das ações realizadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) ao longo de 2024. No total, foram 18.804 atendimentos realizados em 2024, reforçando o papel da rede socioassistencial de Araxá na promoção da inclusão, do acolhimento e da garantia de direitos.

Somados, os quatro CRAS da cidade registraram 16.427 atendimentos ao longo do ano: CRAS Abolição (5.081); CRAS Bom Jesus (4.402); CRAS Centro (5.258) e CRAS Pão de Açúcar (1.686). Já os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atenderam 2.980 participantes: SCFV Boa Vista (1.250); SCFV Santo Antônio (1.395)e SCFV Tiradentes (335).

O relatório aponta que, além dos atendimentos individuais e coletivos, cada unidade promoveu oficinas e ações comunitárias que movimentaram os territórios ao longo do ano. Foram realizados encontros de fortalecimento de vínculos, oficinas de culinária e artesanato, rodas de conversa sobre direitos sociais, atividades esportivas e culturais, além de campanhas de conscientização em temas como saúde, educação e cidadania.

Outro destaque é a reordenação dos equipamentos, uma vez que o antigo CRAS Francisco Duarte passou a se chamar CRAS Bom Jesus, enquanto o CRAS Centro e o CRAS Pão de Açúcar iniciaram seus atendimentos no segundo semestre, ampliando a rede de assistência no município.

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Lillian Pereira, o balanço também evidencia que o trabalho dos CRAS vai além dos atendimentos imediatos, sendo fundamental para promover autonomia, integração comunitária e prevenção de situações de risco social.

“Os CRAS são a porta de entrada da assistência social. Em 2024, conseguimos expandir a rede, diversificar as oficinas e garantir acolhimento e orientação às famílias que mais precisam. Nosso compromisso é seguir ampliando a proteção social em Araxá”, afirmou.