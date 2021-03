Prefeitura registra aumento de 15% nas denúncias feitas no call center

Reclamação de pessoas aglomeradas é a principal denúncia feita pela população no serviço de call center instalado há quinze dias pela Prefeitura de Araxá. Na segunda semana do trabalho da força-tarefa, houve um aumento de 15,5% no número de ligações recebidas pelo número WhatsApp que funciona 24 horas do dia – (34) 9.9257-1122.

Desde o início da segunda quinzena do mês de março de 2021, o trabalho vem sendo feito com intuito de coibir irregularidades que não seguem as diretrizes impostas para coibir a proliferação do coronavírus.

O total de 678 atendimentos foram realizados na semana entre 22 e 28 de março, sendo que, desses, 262 foram de aglomeração de pessoas. Entre os dias 14 e 21 o total foi de 437. Duas regiões estão nas estatísticas diárias, Centro e Setor Norte.

Na lista de reclamações a segunda colocada é o número de pessoas infectadas trabalhando ou circulando em púbico. Há dois dias com pico elevado de reclamações, de acordo com os dados apurados pelos analistas que atuam no call center, a quarta e o sábado.

No final de semana (26 a 28 de março) foram 255 ligações atendidas, 103 delas no sábado, dia 27, data em que confirmaram 53 festas realizadas. A hora com mais mensagens enviadas também permanece a mesma, na quinzena, 18h.

O trabalho continua diuturnamente com as equipes de fiscalização e os atendentes acompanhando cada denúncia e dando o devido retorno ao reclamante.