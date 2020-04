Prefeitura repassa R$ 2,5 milhões para instituições públicas que cuidam de idosos

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria de Ação e Promoção Social e do Conselho Municipal do Idoso (CMIA), repassou na sexta-feira, 27 de março, recursos do Fundo Municipal do Idoso para o Lar Ebenézer (R$ 1,1 milhão) e Recanto do Idoso de São Vicente de Paulo (R$ 1,4 milhão). As duas instituições públicas que cuidam de idosos na cidade apresentaram o Plano de Trabalho.

O presidente interventor do Recanto do Idoso, Ermes Diolino Borges, informou que o recurso será usado nos pagamentos de salários dos 60 funcionários, água, energia elétrica e impostos federais. Para as outras despesas de manutenção, contam com 70% do salário dos idosos atendidos e doações da comunidade. “Esse recurso é fundamental para o funcionamento da instituição, sem ele, não teríamos como atender os idosos”.