Prefeitura repassa R$ 472,3 mil à Apae para complementação de salários de funcionários

A Prefeitura de Araxá realizou o repasse de R$ 472.301,19 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Araxá, nesta quinta-feira (7). O recurso será aplicado na complementação do salário dos colaboradores até o final do ano, uma vez que a receita da instituição é insuficiente para cobrir a folha de pagamento.

O anúncio do repasse foi feito pelo prefeito Robson Magela durante encontro com funcionários e colaboradores da Apae. O recurso já foi depositado na conta da instituição e irá atender os 84 funcionários que hoje atuam na entidade.

Este é o segundo ano consecutivo que a prefeitura faz repasse de recursos financeiros à instituição para este propósito. Em 2021, foram repassados R$ 703.937,23 em recursos ordinários para recomposição de fluxo de caixa e pagamento do 13º salário a funcionários.

A coordenadora clínica da Apae, Miriam Karam Lemos, explica que hoje a instituição sobrevive com recursos federais através do Fundeb e do Programa CER II (Centros Especializados em Reabilitação) do Sistema Único de Saúde (SUS), além de emendas parlamentares e doações da comunidade.

“Porém, esses recursos são insuficientes para atender nossas despesas. Se não fosse essa parceria da Prefeitura de Araxá, já teríamos suspendido nossos atendimentos. E a gente sente que não é só um repasse, mas, sim, o reconhecimento, engajamento e interesse da atual Administração Municipal em conhecer o nosso trabalho e contribuir para o seu pleno funcionamento”, disse Miriam.

Durante o encontro, o prefeito Robson Magela reforçou a importância do serviço prestado pela Apae como forma de complementar o serviço prestado pelo Município, contribuindo com o interesse público.

“É um trabalho excepcional que a gente percebe que é feito com amor. Cabe à Administração Municipal contribuir para a continuidade desses serviços prestados pela instituição. Por isso, reitero nosso compromisso e garanto que nesta gestão a Prefeitura de Araxá será sempre parceira, não só da Apae, como também de outras entidades do Terceiro Setor”, destacou.