Prefeitura vistoria ônibus do transporte público coletivo urbano

A Secretaria Municipal de Segurança Pública iniciou a vistoria nos ônibus que fazem o transporte público coletivo de passageiros no perímetro urbano de Araxá, nesta terça-feira (29). O trabalho é realizado de madrugada, período no qual os ônibus não estão em circulação, e também acontece nesta quarta-feira (30), nas dependências da empresa Vera Cruz.

São conferidos 49 ônibus pela equipe técnica da empresa concessionária e da secretaria. Os fiscais verificam os itens relacionados à segurança, conforto, higiene, funcionamento, acessibilidade, conservação dos veículos, placas informativas, pneus, faróis, sinalizadores, dentre outros.

Toda a frota que atende a população de Araxá conta com acessibilidade nas 23 linhas que transportam, em média, 12.200 passageiros por dia. Se algum item precisar ser regularizado, a concessionária tem um prazo de 7 dias para efetuar o reparo e os fiscais realizam nova conferência. Após a verificação, os veículos recebem o Selo de Vistoria 2022, atestando que aquele ônibus está apto a circular.

O secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, destaca que a vistoria é de fundamental importância para garantir a segurança dos usuários.

Os passageiros também podem auxiliar na verificação da qualidade do serviço prestado e dos ônibus disponibilizados para atender as linhas e itinerários. Se os passageiros verificarem alguma irregularidade, podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Segurança Pública pelo telefone (34) 3669-8081.