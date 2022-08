Premiação de destaques encerra Brazil Classics Kia Show 2022

Terminou neste sábado (30) em Araxá (MG) o Brazil Classics Kia Show. O evento realizado pelo Veteran Car – MG com o patrocínio da Kia reuniu neste ano 300 raridades e entrou para a história do antigomobilismo. “Tenho certeza de que por aqui passaram os carros mais relevantes das coleções nacionais e, mais do que isso, alguns dos principais colecionadores e restauradores do país, além da mídia especializada. Esta edição mostrou o porquê o Brazil Classics é considerado um dos três eventos mais relevantes da América do Sul e fico muito feliz que, após esse período difícil que vivemos, a gente tenha conseguido fazer o evento crescer em número e qualidade”, avalia o presidente do Veteran Car – MG, Oswaldo Borges da Costa Filho.

O evento também surpreendeu o público e trouxe ao interior de Minas Gerais milhares de turistas de várias partes do país. “Estou simplesmente impressionada, porque não são apenas lindos carros antigos, tem também esse castelo maravilhoso, muita música, apresentações culturais, chope gelado, curiosidades; não dá vontade de ir embora”, diz Cristina Piogli Naruf, turista do Rio de Janeiro.

O Encontro Nacional de Carros Antigos também ressalta grandes marcas. A Kia Motors do Brasil escolheu o evento para lançar a nova geração do Sportage. “Eu venho a Araxá há 12 anos, sempre participei. É um encontro que tem gente do Brasil inteiro. Eu acho que o público que vem aqui é um público que realmente é apaixonado por automóveis e quando ele vê o carro clássico, o antigomobilismo pulsando junto com um lançamento, um carro novo, essa mistura impressiona e é muito bacana. Foi muito bom para nós, estou muito feliz”, diz José Luiz Gandini, presidente da Kia Brasil.

O Brazil Classics Kia Show que ocorre a cada dois anos volta em 2024 a sua data tradicional, no feriado de Corpus Christi. “Temos uma relação de troca com Araxá, que nos oferece esse espaço e essa hospitalidade e nós entregamos um evento nesse nível. O desafio é superar essa edição daqui a dois anos e tenho certeza que vamos conseguir”, ressalta o jornalista e diretor do Veteran Car – MG, Boris Feldman.

Premiação

O Brazil Classics Kia Show tradicionalmente entrega os principais prêmios do segmento no país. A premiação dos carros e colecionadores desta edição ocorreu no início da noite deste sábado (30) e encerrou oficialmente o Encontro Nacional de Carros Antigos.

Na passarela especialmente preparada para a noite de gala do antigomobilismo passaram primeiro os homenageados. Raridades como um Isotta Fraschini 1927, um Bugatti 1938, um Mercedes 380K 1938, um Cadillac 1935 e um Packard 1937; todos vencedores do Troféu Roberto Lee em edições anteriores. Na sequência, uma referência aos melhores Karmann Ghias, que receberam destaque nesta edição.

Sob o olhar atento do público, foram entregues dezenas de premiações para os melhores carros e colecionadores que fizeram história. Destaque para os vencedores do Prêmio OG Pozzoli, do Troféu Federação Brasileira de Veículos Antigos, do Troféu Lalique e do Troféu Roberto Lee – “Best of Show”

Prêmio Og Pozzoli

O Hispano-Suiza Carroceria Fiol Barcelona 1927 de propriedade do colecionador Rúbio Fernal foi o grande vencedor do Prêmio Og Pozzoli 2022. A premiação que leva o nome de uma das maiores referências do antigomobilismo nacional é concedida a carros não restaurados, conhecidos como testemunhos de época.

Troféu Federação Brasileira de Veículos Antigos

O vencedor do Troféu Federação Brasileira de Veículos Antigos foi um Horch Limousine 951A-1939, também de propriedade do colecionador Rúbio Fernal. O troféu é oferecido pela própria Federação Nacional que escolhe o carro mais interessante do evento, do ponto de vista histórico ou de sua representatividade.

Troféu Lalique

A estatueta, uma referência ao cristal símbolo dos radiadores da Lalique, foi dada este ano ao colecionador Rúbio Fernal, por seu museu particular. O prêmio é sempre concedido a um colecionador, museu ou entidade de preservação de carros antigos, destacando a relevância de sua contribuição para o antigomobilismo nos últimos dois anos. Trata-se de um troféu que fica com o vencedor de forma transitória. No próximo ano, o mesmo é entregue a outro colecionador, mas mantém em sua base os nomes de todos os premiados.

Troféu Roberto Lee – “Best of Show”

O maior troféu do antigomobilismo nacional foi para as mãos do colecionador Antônio Wagner da Cunha Henriques pelo belo Rolls Royce Phantom III V12. Referência ao precursor das grandes coleções de carros antigos no Brasil e àquele que fez o primeiro museu próprio de carros antigos no país, o troféu é entregue há 40 anos ao dono do melhor automóvel do evento (original, perfeitamente conservado ou restaurado dentro dos padrões originais). Este troféu também é transitório. Na última edição, o vencedor foi um Packard 1930, que pertence ao presidente da Kia Motors do Brasil, José Luiz Gandini.

Último dia

O sábado foi movimentado no pátio do Grande Hotel do Barreiro. Além da premiação, as apresentações culturais chamaram a atenção de colecionadores, turistas e da população de Araxá. Foram nove atrações ao longo do dia. Pelo Espaço Classics passaram o grupo Chorando na Praça, Rogerinho Dias, Tulio Araujo Quarteto e Victor Biglione Power Trio. Entre os carros, no pátio do evento, espaço para as apresentações do Bêjazz Street Band e do Charanga Pop. Na Fonte Andrade Júnior, crianças e adultos se encantaram com a Cia. Circo Caramba e a Cia. Circunstância.

Até os artistas se renderam ao clima de nostalgia trazido pelo evento. “Na minha adolescência eu ganhei um Fusca 1973 do meu pai. Eu tinha 19 anos e viajei o Brasil inteiro com ele, tenho uma grande paixão por ele, que continua na garagem. Chegar aqui e ver essas raridades é um prazer enorme. Trouxemos nossa arte com muita alegria”, diz Diogo Dias de Araújo, integrante da Cia. Circunstância.

As atividades culturais do Brazil Classics Kia Show foram realizadas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Desfile

No início da manhã cerca de 40 carros deixam o pátio do Grande Hotel do Barreiro para um passeio cheio de charme e história pelas ruas e avenidas da cidade. “O encontro já é um espetáculo por si só, mas o desfile é sensacional. Além de mostrar os carros e colocá-los para rodar um pouquinho, podemos oferecer aos expositores momentos inesquecíveis pelas ruas de Araxá. Uma viagem no tempo”, diz Otávio Pinto de Carvalho, um dos diretores do Veteran Car – MG.

Quem participou ficou emocionado com os momentos que viveu. “É gostoso porque na realidade a gente está mostrando um pouco da história e Araxá nos devolve outra grande história. Foi muito bom”, diz o colecionador Sérgio Preuss, de São Paulo.

Leilão

Um dos momentos mais esperados do Brazil Classics Kia Show, o Leilão de Automóveis Antigos movimentou a internet e o Parque do Barreiro nesta sexta (29). Foram 50 lotes com carros a partir da década de 1920 passando pelos anos 40, 50 e 60. Destaque ainda para os futuros clássicos dos anos 90.

O leilão foi marcado por disputas acirradas, como a que participou o colecionador Alan Gonçalves, de Ituverava (SP). “Vou embora de V12. Eu vim para buscar ela, meu primeiro leilão aqui”, diz.

Sob a condução de Joel Picelli (leiloeiro oficial), os colecionadores se entusiasmaram com automóveis como o Cadillac S75 Limousine 1941, o Maserati Merak 1974, o Fiat 850 Barchetta 1968 e a Porsche 911 Carrera S 2008/2009, além de clássicos americanos, como uma Ford Thunderbird 1957 e um Buick Roadmaster conversível, de 1948.

O colecionador Bruno Brix arrematou uma Caravan cheia de estilo. “Estudamos o carro pela internet anteriormente e arrematamos. Na verdade, a gente tem uma coleção de 20 anos e é bacana ver essas variedades, essas experiências, esse compartilhamento com outros entusiastas. Estamos muito felizes”, diz.

PREMIAÇÃO BRAZIL CLASSICS

Reconhecimento de vencedores do prêmio Roberto Lee em edições passadas:

1) ISOTTA FRASCHINI 1927 CARROCEIRA CESARE SALA – ANTONIO RICARDO BEIRA

2) BUGATTI 1938 STELVIO CABRIOLET CARROCERIA GANG LOFF – FAMILA BORGES

3) MERCEDES 380 K – 1938 – CARROCERIA B – NELSON RIGOTTO GOUVEIA

4) CADILAC 1935 V12 TOWN SEDAN – FAMILIA BORGES

5) PACKARD 1937 – V12 – SEDAN CONVERSIVEL – FAMILIA BORGES

Melhores Karmann Ghia / SP1 e SP2

6) C0NVERSIVEL 1974 – NELSON RIGOTTO GOUVEIA

7) 1974 – LÉO STEINBRUCH

8) 1973 – VICTOR GALLI MONTEIRO ALVES

9) 1974 – ANTONIO WAGNER DA CUNHA HENRIQUES

10) 1973 – PAULO ROBERTO BERNARDES

11) 1972 – JULIO CESAR DINIZ

12) 1972 – JOÃO CARLOS FERREIRA GUEDES

13) 1973 – SILVIO SEGATTO INOCÊNCIO

14) 1973 – FABIANA FRAGA MOREIRA ALVES DOS SANTOS

15) 1974 – PAULO RODRIGUES GUINO – PRESIDENTE DO CLUBE DO KHARMANN

16) 1974 – FAMILIA BORGES

17) 1975 – IVON MASCARENHAS

Melhores Alfa Romeo

18) MONTREAL 1971 – BORIS FELDMANN

19) GIULIA SPIDER 1962 – JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA

Melhores Ferraris

20) DAYTONA 1973 – 365 GTB/4– ANDRÉ BIAGI

Melhores Maseratti

21) 3500 GT 1961 – FAMILIA BORGES

22) INDY 1972 – EDITH SUGA

23) GHIBLI 1967 – FAMILIA BORGES

24) QUATRO PORTE – 1982 – TIAGO FRANÇA

Melhores Cadillac

25) ELDORADO 1959 CONVERSÍVEL – JOSÉ LUIZ GANDINI

26) ELDORADO 1953 CONVERSÍVEL – LUIZ GIL LEÃO

27) LIMOUSINE ESPECIAL 1960 – INACIO DE LOYOLA

Coleção José Luiz Gandini

28) ELDORADO 1953 CONVERSÍVEL

29) ELDORADO 1954 CONVERSÍVEL

30) CONVERSÍVEL 1955

31) ELDORADO CONVERSÍVEL 1958

32) ELDORADO CONVERSÍVEL 1960

As melhores Jaguar

33) MK IV 1948 CABRIOLET – GEROLAMO OMETTO NARDIN

34) XK 140 1955 – LEO STEINBRUCK

35) XK 140 1956 – FERNANDO AFONSO

Os melhores Ford Thunderbird

36) 1955 –ANDREA LEÃO RODRIGUES

37) 1955 – ROGÉRIO TOLEDO ALMEIDA

38) 1957 – GUSTAVO TANURI

39) 1963 – LAURO SOARES GUZELLA

40) 1964 – CONVERSÍVEL – ALEX FABIANO SILVA

41) 1964 – JULIO ALBERTO PENTEADO

As melhores Mercedes Benz

42) 302 D ADENAUER – 1960 – WERNER HACKER

43) 220 SE COUPE – 1960 – SERGIO ADRIANO PREUSS

44) 190 SL C0NVERSÍVEL – 1957 – MARCELO ELIAS

O melhor Corvette

45) 1954 – RAFAEL ELIAS

Carros Nacionais de Competição

46) LORENA GT 1967 – INACIO LOYOLA

47) KARMANN GHIA PORSCHE DACON – 1966 – FAMILIA MARX

Coleção de pick-ups de Rúbio Fernal

48) STUDEBAKER COUPE EXPRESS 1937

49) GMC FLEETSIDE HARLEY CARRIER – 1955

50) GMC SUBURBAN 1955

51) CHEVROLET APACHE – 1960

52) INTERNATIONAL JUBILIEE EDITION – 1957

53) MERCURY FORDOMATIC DRIVE TRAIN – 1959

54) HUDSON BIG BODY 1946

55) EL CAMINO 1959

56) FORD RANCHEIRO – 1957

57) GMC SUBURBAN 1955 – MATHEUS EDUARDO SOARES PINHATI – TROFÉU

58) CHEVROLET 3100 – 1957 – JULIO CESAR DINIZ – TROFÉU

Automóveis que vieram rodando até Araxá

59) FORD T 1925 – MIGUEL LEBRE

60) FORD A PHAETON DELUXE – 1931 – JOÃO ANTONIO SICILIANO

61) FORD A PHAETON 1929 – DANIEL ORLANDI PINTO FRANÇA

62) NASH 1929 – MARCELO ELIAS

63) FORD 1929 – LÉO FORESTIERI

64) FORD 1929 – JOHNNIE WALKER

65) SPEEDSTER SEAGREAVE 1926 – GUIHERME DAROS MALACARNE

Premiação por décadas

Década de 20

66) AUBURNE CABRIOLET 1929 – LUIZ FERNANDO KUSTER

67) PACKARD LIMOUSINE 1927 – LÉO STEINBRUCK

Década de 30

68) PACKARD ROADSTER V12 1936 – LÉO STEINBRUCK

69) LINCOLN TOWN SEDAN 1930 – SIMON MENACHE DWER

70) CORD L 29 – 1931 – JOÃO ALEXANDRE DE ABREU

71) CORD 810 – 1936 – FERNANDO LEIBEL

72) PIERCE ARROW V12 – IMPERIAL SALOON 1937 – MAURO BERGAMINI

73) BUICK SEDAN CONVERSÍVEL 1938 – LÉO STEINBRUCK

74) BUICK ROADSTER 1939 – HUMBERTO PARREIRAS

Década de 40

75) CADILLAC 1941 – OTÁVIO PINTO DE CARVALHO

76) CADILLAC 1947 – ROBERTO RUSCHI

Década de 50

77) CADILLAC 1950 CONVERSÍVEL; – MARIO TITOTO NETO

78) LA SALLE CONVERSÍVEL 1939 – JOSÉ CANDIDO MURICI NETO

79) CADILLAC 1954 CONVERSÍVEL – JOEL PASCHOALIN

80) CADILAC 1958 ELDORADO CONVERSÍVEL BIARRITZ – EDUARDO FERREIRA

81) HUDON SUPER NORNET 1951 – RUBIO FERNAL

82) PACKARD CARIBEAN CONVERSIVEL – 1958 – RUBIO FERNAL

Década de 60

83) CHEVROLET IMPALA 1960 – HYE RIBEIRO

84) BMW 3200 CS – CARROCERIA BERTONE – 1963 – CECILIO NETO

85) LANCIA FLAMINIA 1962 – ANTONIO WAGNER CUNHA HENRIQUES

86) PONTIAC BONNEVILLE 1960 – LÉO STEINBRUCK

87) PORSCHE 356 COUPE CARRERA 2 – 1964 – LUIZ GOSHIMA

88) FORD GALAXY E 500 COUPE – 1966 – FERNANDO FELIZ DA SILVA

89) FORD MUSTANG FAST BACK 1967 – JOÃO CARETANO DE MEL0 NETO

Década de 70

90) DETOMASO LONGCHAMPS 1971 – ANDRE BIAGI

91) DETOMASO MANGUSTA 1971- BRUNO LUCIANO HENRIQUES

92) LAMBORGHINI COUNTACH 1978 – ERIC DE FREITAS CORREA DA SILVA

Década de 80

93) ROLLS ROYCE CORNICHE II – 1987 – RAFAEL CASTILHO

94) ROLLS ROYCE SILVE WRIGHT – 1980 – GARRY HUDSON

95) BMW 635 CSI – 1984 – TIAGO FRANÇA

Automóveis nacionais

96) FIAT 147 1984 – TIAGO SILVEIRA

97) OPALA 1974 DE LUXE – MAURILIO ALVIM

98) PASSAT GTS POINTER 1988 – FABIANO LOBATTO

99) GURGEL MOTO MACHINE 1991 – CESAR QUINTANILHA

100) FORD GALAXY 500 1967 – FERNANDO PRANDINI

101) VOLKSWAGEN 1981 – ALEXANDRE VICENTINI

102) VOLKSWAGEN 1986 – ALEXANDRE VICENTINI

103) VOLKSWAGEN 1959 – WALDYR TOSTES FILHO

Prêmios especiais

Troféu Roberto Nasser

104) GT MALZONI 1967 – BORIS FELDMAN

Troféu Fabio Steinbruck – Melhor Veículo Nacional – Alfa Romeo Club

105) DODGE CHARGER RT 1964 – JAIRO GONÇALVES LIMA

Troféu Og Pozolli

106) HISPANO SUIZA CARROCERIA FIOL BARCELONA – 1927 – RUBIO FERNAL

107) PACKARD LIMOUSINE 1927 – ANDRÉ BELDI

108) STUTZ SERIE M 1930 – CARROCERIA LE BARON –

Troféu Lalic

109) RUBIO FERNAL – MUSEU

Troféu FBVA

110) HORCH LIMOUSINE 951 A – 1939 – RUBIO FERNAL

Troféu Roberto Lee – Best of Show

111) ROLLS ROYCE PHANTOM III V12 – 1937 – ANTONIO WAGNER DA CUNHA HENRIQUES