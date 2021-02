Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia está com inscrições abertas

Incentivar a produção científica e tecnológica no país, além de reconhecer o legado de pesquisadores dedicados a transformar para melhor a sociedade em que vivemos, são os objetivos do Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia, que este ano chega a sua terceira edição.

Com inscrições abertas até 18 de março, a premiação conta com duas categorias: Ciência, que reconhece pesquisadores que se destacaram no cenário científico mundial; e Tecnologia, que prestigia trabalhos que resultaram no desenvolvimento de aplicações práticas.

São elegíveis profissionais de todo o país que tenham concebido produtos, processos, metodologias ou serviços inovadores nas áreas de Ciências da Computação, Ciências da Terra, Ciências da Vida, Engenharias, Física, Matemática e Química. Instituições de ensino, associações e empresas também podem indicar candidatos gratuitamente. Os vencedores de cada categoria receberão um prêmio de R$ 500 mil.

Com comissão julgadora totalmente independente, formada por profissionais renomados, a premiação passa a contar com a participação da cientista Helena Nader, biomédica, professora titular da Escola Paulista de Medicina e vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências.

“Queremos fomentar a discussão científica e acadêmica, tão rica e pouco reconhecida em nosso país. Temos centros de pesquisas muito avançados e profissionais que realizam trabalhos de alto impacto, com estudos e aplicações que melhoram de fato o dia a dia das pessoas”, explica Ricardo Lima, vice-presidente da CBMM.

O regulamento completo do Prêmio CBMM, que se consolida como o maior reconhecimento de Ciência e Tecnologia do país, está disponível no site: www.premiocbmm.com.br.

Informações:

Regulamento e inscrições no site: https://www.premiocbmm.com.br/

Prazo para indicações e inscrições: até 18 de março de 2021

Envio de currículos e textos descritivos: até 18 de abril de 2021

Análise dos trabalhos pela Comissão Julgadora: de 04 de maio a 04 de julho de 2021

Comunicação dos vencedores: até 15 de julho de 2021

Cerimônia de Premiação: Agosto de 2021

Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia

Criado em 2019 com o objetivo de reconhecer o legado de profissionais que contribuem significativamente para o desenvolvimento do Brasil, o Prêmio oferece dois prêmios de 500 mil reais para as categorias Ciência e Tecnologia. Para concorrer os pesquisadores se inscrevem voluntariamente ou são indicados por instituições, empresas e profissionais renomados nas áreas de Ciências Exatas e Engenharias. As duas últimas edições da premiação somaram mais de 360 inscrições vindas de todo o país.

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 400 clientes, em 40 países. Sediada no Brasil, com escritórios e subsidiárias na China, Países Baixos, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial e energia. Em 2019, investiu na 2DM, empresa dedicada ao Grafeno.