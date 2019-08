Processo Seletivo da PMA: resultado da 1ª etapa e data das entrevistas

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Governo, avança no processo seletivo de estagiários para formação de cadastro de reserva composto por três etapas (1ª etapa – avaliação curricular / 2ª etapa – prova / 3ª etapa – entrevista). Os candidatos terão acesso a pontuação obtida na primeira etapa (já disponível na aba Processos Seletivos Diversos) e as datas das entrevistas dos candidatos que correspondem a última etapa do processo seletivo. Essa etapa será realizada na Secretaria Municipal de Governo, situada na sede do Poder Executivo Presidente JK, pela Comissão de Avaliação, situado na Av. Rosália Isaura de Araújo, Guilhermina Vieira Chaer, portando documentos pessoais e os que comprovem as informações que constam no currículo anexado no ato da inscrição.

A etapa de entrevistas começará na próxima terça-feira, 6 de agosto. Também o candidato pode ter acesso na edição desta semana do Diário Oficial do Município (Doma). Confira os horários:

06/08/2019 (terça-feira): Entrevistas

– Direito das 08h30 às 11h

– Administração, Aagronomia, Arquitetura e Urbanismo das 13h às 17h30

07/08/2019 (quarta-feira): Entrevistas

– Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil das 08h30 às 11h

– Engenharia de Produção, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Psicilogia, Sistemas de Informação – 13h às 17h30

O resultado preliminar de todas as etapas será publicado no Diário Oficial do Município de Araxá (Doma), no site www.araxa.mg.gov.br e, ainda, no Mural Público da Prefeitura Municipal de Araxá, localizado na Rua Presidente Olegário Maciel n.º 306, Centro, no dia 14 de agosto. Já o resultado final do processo seletivo com os candidatos aprovados será divulgado no dia 23 de agosto pelos mesmos canais de comunicação.