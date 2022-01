Processo seletivo para contratação de enfermeiros de ESFs termina nesta quarta

A Prefeitura de Araxá está realizando inscrições de processo seletivo para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para enfermeiros que vão atuar nas Estratégias de Saúde da Família.

As inscrições acontecem até as 15h desta quarta-feira (5) e devem ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Saúde, no Centro Administrativo – avenida Rosália Isaura de Araújo, nº 275 – ou através do e-mail ( [email protected] ), para o qual deverá ser enviada a Ficha de Inscrição preenchida com todos os dados, currículo com dados completos e documentos anexados que comprovem cursos para fins de pontuação.

Ao todo, são sete vagas (seis ampla concorrência e uma para pessoa portadora de deficiência) para provimento imediato. Todas as informações estão disponíveis no link: https://municipiovirtual.com.br/araxa/dados/site_publicacao/788/arquivo/edital-processo-seletivo-enfermeiro-01-2021.pdf .