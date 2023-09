Procon Araxá abre processo seletivo de estágio para estudantes de Direito

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Araxá abre, a partir de segunda-feira (2), processo seletivo para preenchimento de vagas para estagiário de graduação em Direito (2º ao 7º período) e para formação de cadastro de reserva. O processo seletivo será composto de prova escrita e redação em etapa única.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 20 de outubro. O formulário de inscrição consta no edital e deve ser enviado para o e-mail ( [email protected] ). Os candidatos aprovados receberão pelas atividades prestadas uma bolsa complementar educacional no valor de 100% da mensalidade do curso, acrescido de vale-transporte

Os interessados devem acessar o edital, disponível no site oficial da Prefeitura de Araxá, por meio do link: Editais e Processos > Concursos Públicos e Processos Seletivos > PROCON – ARAXÁ/MG > Edital no. 02/2023 – Processo Seletivo para Contratação e Formação de Cadastro de Reserva para Estágio no PROCON – ARAXÁ/MG.