Procon Araxá abre vagas de estágio para estudantes de Direito

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Araxá está com três vagas abertas de estágio para estudantes que cursam Direito (3º ao 8º período), além de formação de cadastro reserva.

O processo seletivo acontece entre os dias 10 e 31 de outubro e as inscrições são gratuitas e enviada através do e-mail ( [email protected] ), com o formulário disponível no edital devidamente preenchido e em formato “pdf”, além da cópia dos documentos de identificação (RG, CNH), CPF, currículo, comprovante de endereço, comprovante de quitação eleitoral, certidão de antecedentes criminais e declaração de matrícula da faculdade em curso de graduação de Direito.

A seleção será feita em duas etapas – prova dissertativa e entrevista – e os candidatos aprovados receberão pelas atividades prestadas uma bolsa complementar educacional no valor de 100% da mensalidade do curso, acrescido de vale-transporte.

Todas as informações estão disponíveis no edital através do site oficial da Prefeitura de Araxá: link Editais e Processos > Concursos Públicos e Processos Seletivos > Processo Seletivo para Contratação e Formação de Cadastro de Reserva para Estágio no Procon Araxá.

Link direto do edital: https://bit.ly/3MjVl8Q