Procon Araxá alerta sobre novo modelo de conta de luz da Cemig e orienta consumidores a verificarem autenticidade

O Procon Araxá alerta os consumidores sobre a circulação de vídeos e mensagens em redes sociais e aplicativos de mensagens que levantam suspeitas quanto ao novo modelo de fatura de energia elétrica da Cemig. As informações que associam o layout atualizado a golpes são falsas.

A própria Cemig confirmou que passou a adotar, a partir da primeira semana de janeiro de 2026, um novo modelo de conta de luz, com formato mais moderno, visual e intuitivo, desenvolvido com base em testes reais de usabilidade para melhorar a experiência do cliente.

De acordo com a companhia, o novo layout foi projetado para permitir a identificação imediata das principais informações da fatura, como número da unidade consumidora, período de referência, data de vencimento e valor total a pagar. A proposta também inclui linguagem mais simples, redução de termos técnicos e reorganização dos conteúdos.

Entre as mudanças, o QR Code para pagamento via PIX passou a ocupar posição de destaque, facilitando a quitação da fatura. O código de barras permanece no rodapé, e o destacável foi removido. Avisos importantes, como débitos e comunicados obrigatórios, também receberam maior evidência.

O Procon Araxá reforça que a atualização do modelo de fatura é uma ação legítima da Cemig. No entanto, orienta que os consumidores mantenham atenção redobrada antes de efetuar qualquer pagamento.

Como verificar se a conta é verdadeira

• Confira se o nome do beneficiário do PIX é “Cemig” antes de concluir o pagamento;

• Verifique se os dados da unidade consumidora e do endereço estão corretos;

• Desconfie de cobranças com valores muito diferentes do habitual;

• Em caso de dúvida, utilize somente os canais oficiais da Cemig para confirmação.

Os canais oficiais são: WhatsApp (31) 3506-1160, portal Cemig Atende Web (atende.cemig.com.br) e telefone 116, com atendimento 24 horas.

O Procon Araxá orienta ainda que, ao identificar qualquer irregularidade ou suspeita de golpe, o consumidor não efetue o pagamento e procure imediatamente o órgão para receber orientações.