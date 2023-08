Procon Araxá orienta consumidor sobre as compras do Dia dos Pais

O Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo (13), aquece as vendas no comércio de Araxá, e para este ano os produtos que devem ser mais procurados são roupas, calçados, eletrônicos, acessórios automotivos, ferramentas, perfumes, relógios, entre outros itens.

Entretanto, a hora da compra pode se tornar uma dor de cabeça. Para evitar isso, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Araxá elaborou algumas dicas.

– Defina o que quer comprar antes de sair de casa. Evite comprar por impulso;

– Se possível, faça pesquisa de preços pela internet. Desconfie se o preço estiver muito abaixo do preço médio praticado no mercado;

– Evite fazer as compras de forma apressada. Verifique o estado da mercadoria, abrindo a embalagem e checando no local se está funcionando e se o número de peças e acessórios confere com as informações da embalagem;

– Se for realizar compras pela internet, verifique se o estabelecimento ou site possui reclamações formalizadas contra ele nos órgãos de defesa do consumidor. No site deve constar o endereço físico da loja, telefone para contato, e-mail, razão social e CNPJ.

Verifique ainda se aparece um cadeado na barra de endereços. Se estiver em dúvida, não compre. É necessário, também, verificar se há cobrança de frete, existência de outras taxas e o prazo de entrega. Imprima ou salve no seu computador os dados da compra e a página do site;

– Em caso de compra efetuada fora do estabelecimento comercial, é possível desistir da compra em até 7 dias após a assinatura do contrato ou recebimento da mercadoria. O cancelamento deve ser solicitado por escrito;

– Os preços informados em folhetos publicitários devem ser cumpridos;

– O consumidor tem direito às informações claras e precisas sobre “os diferentes produtos e serviços, com a especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. (art. 6º. Inciso III do CDC);

– O preço à vista deverá estar afixado, através de etiquetas ou similares, diretamente nos bens expostos a venda, independente de outra modalidade de pagamento;

– Se existir a opção de parcelamento, a mercadoria deve conter os dois preços: o total à vista e as parcelas. O lojista deve informar também quais são as taxas de juros praticadas, número e periodicidade das prestações, no caso de pagamento a prazo;

– Peça informações sobre a política de troca do estabelecimento. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor o estabelecimento comercial não está obrigado a trocar produtos. Entretanto, se o estabelecimento oferecer a possibilidade de troca deve cumpri-la e deverá informar ao consumidor, no ato da venda, as condições de troca. O consumidor deve exigir o benefício por escrito, na etiqueta ou em nota fiscal;

– Exija a Nota Fiscal, Manual de Instruções e Termo de Garantia dos produtos eletrônicos e eletrodomésticos;

– Exija nota fiscal, pois ela é o documento legal que ampara o consumidor caso o produto apresente algum problema. Ela é essencial para ter direito à troca, à devolução ou ao conserto de um produto.

Segundo a secretária executiva do Procon Araxá, Belma Nolli, outras dúvidas ou reclamações referentes às compras do Dia dos Pais podem ser sanadas diretamente na sede do Procon, localizada na Praça Coronel Adolfo, nº 28, Centro, ou pelo telefone: (34) 3662-2444.

“Para evitar que o presente do pai se torne uma enorme dor de cabeça, é extremamente necessário que o consumidor faça sua parte na hora da escolha e tenha grande cautela e atenção no momento da compra, afinal, a data deve ser celebrada de maneira especial”, orienta.