Procon nos Bairros chega ao setor sul da cidade

O Procon nos Bairros chegou a sexta edição na manhã de sábado, 4 de agosto, no estacionamento da Igreja Sagrada Família. Profissionais do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Araxá estiveram à disposição da comunidade de informando sobre o trabalho desenvolvido pelo órgão. O evento contou com atividades em parceria entre as Secretarias de Saúde e Ação e Promoção Social.

Durante a manhã, dicas de prevenção ao mosquito da dengue, distribuição de preservativos, aferição de pressão arterial, cadastro de castração para cães, panfletos preventivos de hipertensão e diabetes, orientação de como se prevenir com Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), foram ofertados por parte da Saúde. Informações sobre o Programa ID Jovem, programa do Governo Federal voltado para jovens de 15 a 29 anos que tenham renda de até 2 salários mínimos, cadastro do Bolsa Família e divulgação da campanha de combate ao abuso infanto-juvenil viabilizados pela Ação e Promoção Social também foram destaques no Procon nos Bairros.

Cleide Luiza de Oliveira é cozinheira e foi a primeira a ser atendida. Ela procurou o atendimento móvel do Procon bem cedinho para sanar dúvidas sobre contrato envolvendo a casa dela. “Espero que o Procon consiga resolver o meu problema. Muito boa essa ação nos bairros porque as pessoas que não podem ir na sede, têm oportunidade de facilitar o acesso do Procon. Eles tiraram todas as minhas dúvidas”. Marlene Lucas de Souza é auxiliar de limpeza e quando soube do Procon no seu bairro, aproveitou a chance para conversar com os servidores que trabalham no programa. “O atendimento foi bom em relação a dúvida de cartão adquirido no banco. Isso é ótimo”, acrescenta a moradora.

Belma Nolli, reafirma que a maioria dos atendimentos ocorre devido a contratos com operadoras de telefonia e sistema bancário. A adesão dos moradores aumenta a cada mês durante as atividades nos bairros. “Estamos tornando o atendimento mais ágil e eficiente para os consumidores”, completa Belma.

Os outros locais que serão contemplados com o Procon Nos Bairros serão na Avenida Padre Vicente Priant (bairro Urciano Lemos), dia 1° de setembro, Cras Abolição (bairro Abolição), dia 6 de outubro, em frente a Uninordeste (bairro Pão de Açúcar), dia 4 de novembro, e na quadra ao lado da Unioeste (bairro Boa Vista), dia 8 de dezembro. O horário de atendimento é das 9h às 12h.