Programa Araxá Empreendedora registra 6.000 atendimentos no primeiro ano de atividades

Facilitar a abertura de novas empresas e gerar mais empregos no município. O Programa Araxá Empreendedora realiza um trabalho de auxílio na abertura ou regularização de micro e pequenas empresas, cursos de qualificação e capacitação, assessoria jurídica, contábil e orientação para as linhas de créditos.

O projeto que teve início em agosto de 2021 tem como base a Sala Mineira do Empreendedor. Um espaço desenvolvido para melhorar e simplificar o ambiente de negócios, oferecendo apoio para empreendimentos de todos os portes. Desde sua abertura, já foram atendidos mais de 5.600 microempreendedores.

Entre os atendimentos, somente no primeiro semestre de 2022 foram mais de 4.000 voltados para os Microempreendedores Individuais (MEIs), sendo mais de 500 formalizações e legalizações de empresas, 1.583 emissões de Documento de Arrecadação Simplificado (DAS), 690 cadastros e emissão de notas fiscais, 562 emissões de Declaração Anual do Simples Nacional (DASN), 627 renegociações de dívidas do Simples Nacional, 177 alterações cadastrais, entre outros.

A Sala Mineira do Empreendedor é o resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Araxá, Governo de Minas Gerais, Sebrae Minas, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg) e Sindicato do Comércio de Araxá (Sindicomércio Araxá). O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, destaca a importância do programa para o desenvolvimento econômico da cidade:



“O Araxá Empreendedora oferece um atendimento diferenciado e humanizado, sendo um espaço único de apoio para abrir, manter regularizado e desenvolver o seu negócio, impulsionando e desburocratizando o funcionamento das empresas, contribuindo diretamente para o desenvolvimento, fomento à economia, crescimento do emprego e renda para a população” reforça.

O programa oferece também capacitação profissional para os empresários. De acordo com a agente Sebastiana Sousa, a Sala Mineira do Empreendedor está inscrita desde o primeiro semestre no “Selo Sebrae de Referência em Atendimento”, cujo objetivo é ser referência no atendimento ao empreendedor, atuando como um elo de transformação para o desenvolvimento local.

“Para o segundo semestre estamos estruturando um planejamento, com ações que visam a qualificação constante dos colaboradores da Sala Mineira, cursos e oficinas de capacitação para empreendedores, buscando prepará-los para a formalização, aumento da longevidade, competitividade e inovação dos pequenos negócios, sempre com a parceria e apoio técnico do Sebrae e outros parceiros”, destaca.

O Programa Araxá Empreendedora e a Sala Mineira do Empreendedor ficam na sede do Sindicomércio, na rua Dr. Edmar Cunha, nº 260, no bairro Santa Terezinha.