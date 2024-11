Programa Renda Básica: Prefeitura realiza recadastramento de beneficiários

A Secretaria Municipal de Ação Social realizará um processo de recadastramento do programa Renda Básica. A medida faz parte do processo de fechamento do mandato 2021/2024, que inclui uma revisão dos benefícios sociais concedidos.

O recadastramento está programado para ser realizado nos equipamentos sociais no início de 2025. A Secretaria ressalta a importância dessa revisão para a continuidade e eficácia dos programas sociais no município, visando suporte direcionado às famílias que se encontram em vulnerabilidade socioeconômica.