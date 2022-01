Projeto Belo Banho da Prefeitura de Araxá vai reformar banheiros de idosos em situação de vulnerabilidade social

Aproximadamente 75% das lesões em idosos acontecem nas suas próprias casas, em quedas que poderiam ser evitadas em ambientes mais seguros. Visando a melhoria da qualidade de vida desta população, a Prefeitura de Araxá vai reformar banheiros de idosos em situação de vulnerabilidade social através do projeto Belo Banho.

O benefício é voltado para a população mais carente, a partir de 60 anos e entre os critérios o beneficiário deve estar inscrito no CadÚnico, ter renda per capta de até um salário mínimo (não ultrapassando o limite de dois salários mínimos por família) e o imóvel onde será feita a intervenção deve estar no nome do idoso beneficiado e ser de moradia do mesmo.

Segundo a secretária municipal de Ação Social, Cristiane Pereira, muitas famílias sem condições financeiras abrem mão de realizar uma pequena reforma ou uma mínima manutenção na casa para sustentar a alimentação e gastos básicos de toda a família.

“O problema se agrava quando há pessoas idosas morando na casa, cuja mobilidade é mais restrita e acaba tendo que enfrentar verdadeiras armadilhas dentro da própria residência. Exemplo disso são as infiltrações, pisos escorregadios ou danificados, instalações elétricas e/ou hidráulicas à mostra e peças de acabamento soltas.”

O projeto, de iniciativa do Setor de Habitação da Secretaria Municipal de Ação Social e aprovado via conselho, vai reformar todo o cômodo e equipar com a instalação de barras de apoio, pisos antiaderente e tudo mais que for preciso de acordo com as normas para um banheiro com acessibilidade. A coordenadora do setor, Alessandra Silva, informa que o projeto vai contemplar até 50 famílias.

“O cadastro está sendo realizado na Secretaria de Ação Social até o dia 30 de janeiro. Para serem beneficiadas, é só ir na secretaria portando a documentação para realizar o cadastro”, informa Alessandra.

Os documentos exigidos são: RG ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação); CPF do solicitante; Folha Resumo do CadÚnico Atualizado (Cadastro Único para Projetos Sociais do Governo Federal); comprovante de renda de todos da família e documentos do imóvel a ser reformado.

No dia 10 de fevereiro será realizado o sorteio de 50 pessoas. O benefício será referendado por uma assistente social e um engenheiro que farão uma visita ao imóvel para comprovar as informações prestadas no cadastro, bem como avaliar a estrutura do cômodo que será reformado.

O valor estimado para o projeto Belo Banho é de R$ 550.000,00, recurso oriundo do Fundo Municipal do Idoso. A Prefeitura de Araxá entra com a contrapartida do fornecimento da equipe técnica e gestão do projeto.

Local de cadastro



Secretaria Municipal de Ação Social – Av. Getúlio Vargas, 205, Centro.