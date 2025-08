Projeto Cidade Limpa garante mais segurança, organização e qualidade de vida para Araxá

Uma cidade limpa é também uma cidade mais segura, organizada e preparada para as chuvas.

É com esse compromisso que a Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, intensifica o Projeto Cidade Limpa, levando capina, varrição, pintura de meio-fio e manutenção de praças a todos os bairros.

Desde maio, a iniciativa é executada exclusivamente por servidores municipais, assegurando agilidade e economia, e beneficiando diretamente moradores e motoristas com vias visualmente valorizadas e menos sujeitas a acidentes.

“Queremos oferecer a cada araxaense não apenas ruas mais limpas, mas também um espaço público mais seguro e resiliente às chuvas”, afirma Anna Tereza Ávila, secretária de Serviços Urbanos. “No período de seca, realizamos capina manual em todos os bairros; no período chuvoso, concentramos a capina mecanizada nas avenidas principais para garantir trânsito seguro.”

Entre as intervenções já concluídas:

• Capina e varrição em todas as ruas e avenidas, com frentes de trabalho fixas e móveis;

• Pintura de meio-fio nas vias principais, reforçando a sinalização visual;

• Revitalização de praças, como a entrega da Praça do Colégio Dom José Gaspar (com academia ao ar livre) e a conclusão das praças do Colégio Dom Bosco e da antiga “Praça do Chiquito”;

• Poda de árvores nas avenidas de maior fluxo;

• Plantio de 30 coqueiros em parceria com a iniciativa privada, valorizando o paisagismo urbano.

Nesta semana, a equipe efetuou a limpeza da Avenida do Comboio, ponto crítico de drenagem: mais de 40 caminhões de terra e resíduos foram removidos do canteiro central, alargando a via e melhorando o escoamento da água, medida que previne crateras e aquaplanagens em dias de chuva.

“Nosso próximo passo é a limpeza preventiva das galerias pluviais, programada para setembro na Avenida João Paulo II, para evitar alagamentos no período chuvoso”, conclui Anna Tereza.