Projeto de coleta mecanizada traz mais agilidade e segurança no recolhimento de lixo em Araxá

Uma iniciativa está trazendo agilidade ao serviço de coleta de lixo em Araxá. Um projeto de coleta mecanizada, que consiste na instalação de contêineres pela cidade, vai garantir vias limpas e mais segurança aos coletores.

Com caminhões que possuem braços mecânicos, os contentores são erguidos para o interior da caixa compactadora, de forma a esvaziar os resíduos sem contato direto com o coletor. O sistema promove a automatização do recolhimento de resíduos.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos está coordenando a implantação da iniciativa. O projeto já conta com três contêineres instalados no Calçadão da Rua Presidente Olegário Maciel e um na Praça Dom Bosco.

Estudos estão sendo realizados em pontos estratégicos da cidade onde há grande acúmulo de resíduos. O Município pretende adquirir 20 novos contêineres para aprimoramento do serviço.