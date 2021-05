Projeto de Desenvolvimento Regional é apresentado para municípios da microrregião de Araxá

O prefeito de Araxá, Robson Magela, participou de apresentação do Programa Lider (Liderança para o Desenvolvimento Regional), de iniciativa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) que visa mobilizar lideranças regionais para construir e implementar agendas de desenvolvimento econômico sustentável.

A apresentação aconteceu na Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá (Ampla), na quinta-feira (27), com participação de prefeitos de Araxá, Tapira, Sacramento, Pratinha, Ibiá, Campos Altos, Perdizes e Pedrinópolis, além do presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Julvan Lacerda, do gerente da Unidade de Articulação para o Desenvolvimento do Sebrae Minas, Alessandro Flávio Chaves, e demais representantes do Sebrae na região.

“O programa utiliza as potencialidades e competências regionais de forma a estimular o alinhamento local, permitindo a convergência das políticas de fomento municipais, estaduais e nacionais, públicas e privadas, inclusive do próprio Sebrae, a partir de uma agenda que promova um ambiente favorável aos pequenos negócios”, diz Alessandro.

O prefeito Robson Magela acrescenta que o programa oportuniza aos municípios da Ampla a buscar soluções para problemas que atingem a todos. “Se queremos fazer a diferença na nossa gestão, devemos fazer agora, pensando no legado que deixaremos para as próximas gerações. E isso significa pensar em políticas regionais integradas de desenvolvimento econômico e sustentável”, ressalta o prefeito.

Um próximo encontro para alinhar as pautas da região para integrar o programa Lider está previsto para agosto.