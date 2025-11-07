Projeto Portas Abertas leva capacitações sobre mercado de trabalho aos CRAS de Araxá; confira o cronograma e participe

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) de Araxá, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, está realizando o projeto “Portas Abertas – Emprego e Dignidade”, que leva capacitações gratuitas aos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) dos bairros Bom Jesus, Centro, Abolição e Pão de Açúcar. As atividades começam na próxima segunda-feira (10) e estão abertas a toda a população.

A iniciativa tem como foco preparar pessoas em situação de vulnerabilidade social para o mercado de trabalho, com oficinas e encontros sobre elaboração de currículos, postura em entrevistas, qualificação profissional, marketing pessoal e comportamento no ambiente de trabalho.

O coordenador do SINE Araxá, Luís Flávio de Melo, destaca o objetivo do projeto. “O Portas Abertas está voltado à capacitação. Durante os encontros, os participantes aprendem a como elaborar um currículo, como se portar em uma entrevista, quais vestimentas usar e como buscar cursos gratuitos de qualificação. É um trabalho para preparar as pessoas para o mercado, e não apenas oferecer vagas”, explica.

Ainda segundo Luís, a ação está sendo levada até os bairros para facilitar o acesso e ampliar a participação da comunidade. “Nossa ideia é estar mais próximos da população vulnerável, levando a capacitação até onde as pessoas estão. Com incentivo e orientação, acreditamos que podemos alcançar resultados importantes”, complementa.

O Projeto Portas Abertas conta com a parceria de empresas locais e agências de RH, que participam com palestrantes convidados e oferta de oportunidades reais de emprego; do Sistema S, que oferece apoio técnico e conteúdos complementares sobre capacitação profissional; e de instituições de ensino técnico e superior, que colaboram com palestrantes e estagiários das áreas de Psicologia, Administração e Recursos Humanos.



Cronograma das capacitações

1º Encontro – Como elaborar um currículo e participar de entrevistas

* CRAS Bom Jesus: 10/11, às 14h

* CRAS Centro: 11/11, às 14h

* CRAS Abolição: 12/11, às 14h

* CRAS Pão de Açúcar: 13/11, às 14h30

2º Encontro – Persistência e estratégias na busca por trabalho

* CRAS Bom Jesus: 17/11, às 14h

* CRAS Centro: 18/11, às 14h

* CRAS Abolição: 19/11, às 14h

* CRAS Pão de Açúcar: 17/11, às 16h

3º Encontro – Marketing pessoal e comunicação profissional

* CRAS Bom Jesus: 24/11, às 14h

* CRAS Centro: 25/11, às 14h

* CRAS Abolição: 26/11, às 14h

* CRAS Pão de Açúcar: 27/11, às 14h30

4º Encontro – Fui aprovado no processo seletivo. E agora?

* CRAS Bom Jesus: 1º/12, às 14h

* CRAS Centro: 2/12, às 14h

* CRAS Abolição: 3/12, às 14h

* CRAS Pão de Açúcar: 4/12, às 14h30