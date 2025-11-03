Projeto Produzindo e Aprendendo leva hortas educativas a 10 escolas de Araxá

O projeto “Produzindo e Aprendendo”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária em parceria com a Secretaria de Educação, está transformando áreas ociosas de 10 escolas da rede municipal em hortas produtivas e educativas. A iniciativa une aprendizado prático, sustentabilidade e alimentação saudável, beneficiando mais de 3 mil alunos.

De acordo com o secretário de Agricultura e Pecuária, Osmar Gonçalves dos Santos, o projeto tem três pilares principais: caráter educacional, otimização dos espaços escolares e produção de alimentos frescos para o consumo das próprias unidades. “Queremos que as crianças compreendam de onde vem o alimento e desenvolvam consciência ambiental e alimentar desde cedo”, destaca.

Participam da ação seis escolas municipais – Agar de Afonso Silva, Lia Salgado, Auxiliadora Paiva, Padre João Botelho, Leonilda Montandon e Professora Romália Porfírio de Azevedo – e quatro CEMEIs – Vicente Pereira da Silva, Conceição Velasco, Francisco Braga e Querobina Gomes Borges.

As hortas são acompanhadas por agrônomos da secretaria, que realizam visitas semanais para orientar alunos, professores e servidores sobre cultivo, manejo do solo e rotação de culturas. O projeto é contínuo e prevê a produção de hortaliças e legumes conforme a demanda de cada escola e a época do ano, garantindo o equilíbrio do solo e a produtividade.

Recuperandos da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Araxá (Apac) também participam da ação, contribuindo com o preparo dos canteiros, a limpeza e a manutenção das áreas.