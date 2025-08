Projeto “Vida em Movimento” abre 150 vagas para crianças e adolescentes em Araxá

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, está com inscrições abertas para o processo seletivo do Projeto “Vida em Movimento”. A iniciativa visa promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, por meio de atividades esportivas, socioeducativas e terapêuticas. O projeto é desenvolvido em parceria com o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente (CMDCA) através do financiamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Ao todo, serão disponibilizadas 150 vagas para o período de 2025/2026, sendo 20% delas reservadas para adolescentes negros(as), pardos(as) e indígenas, conforme critérios de inclusão e equidade.

Entre as atividades oferecidas estão aulas de natação, tênis, reabilitação motora, atividades funcionais, palestras educativas, rodas de conversa, acompanhamento psicológico e escolar, além de atenção à saúde básica das famílias. Os participantes também terão direito a dois lanches diários durante os encontros.

O projeto é realizado na sede do Araxá Tênis Clube (ATC) – Avenida Imbiara, 620, ao lado do Estádio Fausto Alvim – e atenderá crianças e adolescentes de 06 a 17 anos, que estejam matriculados na rede de ensino, inscritos no Cadastro Único e com a documentação exigida atualizada.



Inscrições gratuitas e presenciais

As inscrições acontecem de 04 a 14 de agosto, das 8h às 16h, nos seguintes locais:

• CRAS Abolição – Rua Marcolino Coelho Borges, 395 – Bairro Abolição

• CRAS Centro – Rua Dr. Garibaldi, 10 – Bairro Centro

• CRAS Pão de Açúcar – Rua Eurindo Barbosa de Lacerda, 245 – Bairro Pão de Açúcar

• CRAS Bom Jesus – Rua Jason Armando de Paula, 117 – Bairro Bom Jesus

• Núcleo de Convivência Tiradentes – Rua Dorvaline Martins, 15 – Bairro Tiradentes

• Núcleo de Convivência Santo Antônio – Rua Luis Dumont Fonseca, 205 – Bairro Santo Antônio

• Núcleo de Convivência Boa Vista – Rua Engenheiro José Martins, 185 e 185A – Bairro São Domingos

• Núcleo de Convivência Padre Alaor – Rua Sady Perfeito, 240 – Bairro Padre Alaor

A seleção priorizará jovens com transtornos mentais, como autismo e TDAH, e aqueles em situação de desproteção social, mediante encaminhamento da rede pública e apresentação de laudo médico.

Etapas e cronograma

O resultado preliminar dos selecionados será divulgado no dia 25 de agosto. Em seguida, os responsáveis deverão participar de uma reunião obrigatória no dia 1º de setembro, às 18h, na sede do projeto. A matrícula será efetivada entre os dias 2 e 12 de setembro. Já o início das atividades será divulgado posteriormente.

Segundo a subsecretária municipal de Assistência Social, Cristiane Gonçalves Pereira, o Projeto “Vida em Movimento” reafirma o compromisso da gestão em investir no cuidado com a infância e adolescência. “Nosso objetivo é oferecer oportunidades concretas de desenvolvimento, inclusão e fortalecimento dos vínculos familiares. É uma ação que vai além do esporte, trata-se de acolher, orientar e transformar realidades por meio de políticas públicas efetivas”, destaca.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail: [email protected].