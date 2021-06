Projeto Viva a Vida da Secretaria Municipal de Ação Social oferta vagas para educadores físicos

A Secretaria Municipal de Ação Social abriu processo seletivo simplificado para contratação de educadores físicos que vão compor a equipe técnica e de apoio do Projeto Viva a Vida. São três vagas ofertadas, uma delas reservada para pessoas com deficiência.

As inscrições acontecem até esta terça-feira (22) e a primeira etapa contempla o envio de currículos e títulos, de caráter eliminatório, para o e-mail ([email protected]). A segunda etapa compreende entrevista, de caráter eliminatório e classificatório. A contratação é para o período de 12 meses, com vencimento mensal de R$ 2.000 e carga horária de 40 horas semanais.

O resultado final do processo seletivo será publicado no dia 2 de julho, na sede do Centro Esportivo Álvaro Maneira, Diário Oficial do Município e site oficial da Prefeitura de Araxá.

O edital completo pode ser acessado no site da Prefeitura de Araxá; Editais e Processos; Secretaria Municipal de Ação Social; Edital nº 02/2021.

Link do edital completo (https://bit.ly/35DrEeq).

Projeto Viva a Vida

O Projeto Viva a Vida é uma iniciativa com atividades de esporte e lazer ofertada para alunos de 6 a 17 anos de escolas municipais atendidos pelos equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social – Núcleos de Convivência, Cras e Creas. As atividades vão ser realizadas no Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC). O projeto vai atender 80 alunos com aulas de dança, tênis e natação.