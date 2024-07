Projetos sociais reduzem a desigualdade em Araxá

A Prefeitura de Araxá já beneficiou inúmeras famílias por meio de diversos programas sociais. Um dos principais é o Renda Básica, que complementa a renda de aproximadamente 2 mil famílias/indivíduos mensalmente, com valores entre R$ 140,00 e R$ 200,00, conforme o número de dependentes. Outro importante programa é o Alimentando Quem Precisa, que já distribuiu mais de 17 mil cestas básicas desde 2021.

Programas como o Mãos à Obra beneficiaram 182 famílias com a concessão de materiais de construção, como portas, janelas, pisos, telhas, tintas e outros produtos. Já o Belo Banho concluiu a reforma de 50 banheiros em imóveis de idosos de baixa renda, instalando equipamentos essenciais como barras de apoio e pisos antiderrapantes, além de realizar outros reparos conforme normas técnicas de segurança e acessibilidade.

Outros projetos no setor de habitação também proporcionaram mais dignidade às famílias, incluindo a desocupação de áreas invadidas e o acolhimento de famílias em situação de risco. No total, 346 famílias (aproximadamente 1.400 pessoas) foram mapeadas nas áreas às margens dos córregos da Galinha e Grande. Muitas dessas famílias foram encaminhadas para programas como o Auxílio Moradia e o Aluguel Social.

Araxá também conta atualmente com 15 unidades voltadas à proteção básica e especial, incluindo quatro Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e cinco Núcleos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Nesses espaços, são prestados atendimentos que avaliam a condição social e identificam as necessidades da comunidade. O programa ACESSUAS, que visa promover o acesso e a inclusão produtiva de pessoas em situação de vulnerabilidade social ao mundo do trabalho, já encaminhou 580 pessoas ao mercado de trabalho nos últimos três anos.

As iniciativas voltadas para crianças e adolescentes também ofereceram oportunidade de socialização e da primeira fonte de renda para muitos jovens. O programa Casa do Pequeno Jardineiro, voltado para a educação socioambiental, beneficiou mais de 460 alunos desde 2021. Já o programa Vida em Movimento, que atende atualmente 291 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos matriculados na rede pública de ensino ou atendidos por serviços sociais, oferece diversos atendimentos, dentre aulas esportivas em modalidades como natação, tênis, treinamento funcional e reabilitação motora para alunos com necessidade e indicação médica.

O Centro de Referência à Mulher (CRAM), criado pela atual administração em fevereiro de 2021, conta com uma equipe multiprofissional composta por psicóloga, para amparo e acolhimento emocional a mulheres vítimas de violência doméstica. O programa conta também com assistente social, para busca e solicitação de benefícios; e advogada, para orientação e esclarecimento jurídico. A sede própria do CRAM será construída no bairro Santo Antônio, em área própria do Município.