Prorrogadas as inscrições para credenciamento de motoristas do transporte escolar na zona rural

A Secretaria Municipal de Educação prorrogou o prazo de inscrições para credenciamento dos motoristas interessados em prestar os serviços de transporte automotivo escolar rural e administrativo.

O prazo será reaberto no dia 21 de outubro e os interessados poderão se inscrever até o dia 3 de novembro exclusivamente no site da Prefeitura de Araxá, pelo link (http://araxa.mg.gov.br/inscricaotransporteescolarrural).

Devido à prorrogação do período de inscrição, o sorteio dos nomes dos prestadores de serviço que seria realizado nesta quarta-feira, 20 de outubro, às 9 horas, em sessão pública no auditório da Sede Administrativa da Prefeitura de Araxá, foi adiado para o dia 5 de novembro de 2021, no mesmo horário e local.

A Secretaria Municipal de Educação informa que não haverá prejuízo aos participantes uma vez que ficam convalidadas as inscrições realizadas até o momento.