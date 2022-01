Prorrogadas até dia 23 as inscrições para o Programa de Estágio CBMM 2022

A CBMM prorrogou até 23 de janeiro o prazo de inscrições para o Programa de Estágio 2022. Ao todo, são 48 oportunidades para alunos de diversos cursos, tanto de nível técnico quanto superior, a fim de compor o time de talentos para atuar principalmente em Araxá (MG), sendo algumas vagas também para o escritório da Companhia em São Paulo (SP). O acesso para o cadastro de currículos deve ser feito por meio do site CBMM.com ou pelo link tinyurl.com/EstagioCBMM2022.

Podem se inscrever estudantes, com 18 anos ou mais, que estejam regularmente matriculados e frequentes no último ano do curso técnico, ou a partir do 4º período do ensino superior, das mais diversas áreas, tais como: Engenharias, Administração, Economia, Geologia, Química, Metalurgia, Mecânica, Gestão Ambiental, Eletrônica, Logística, Ciências Contábeis, Segurança do Trabalho, Mineração e Automação; além de Pedagogia, Psicologia, Marketing e Direito, dentre outras.

SERVIÇO – PROGRAMA DE ESTÁGIO CBMM 2022

Prazo para inscrições prorrogado até 23 de janeiro

Link para inscrição: tinyurl.com/EstagioCBMM2022 ou pelo site CBMM.com

Vagas: 44 para Araxá-MG, 2 para São Paulo-SP e outras 2 que serão para Araxá ou São Paulo.

Nível Técnico – Áreas: Administração; Contabilidade; Eletrotécnica; Eletromecânica; Eletrônica; Edificações; Geologia; Gestão comercial; Gestão de qualidade; Logística; Mecânica; Metalurgia; Mineração; Química; e Segurança do trabalho.

Nível Superior – Áreas: Administração; Ciências contábeis; Ciências exatas; Ciências da Computação; Sistema de Informação; Tecnologia da Informação; Rede de Computadores; Análise de Dados; Análise de Sistemas; Direito; Economia; Geografia; Geologia; Gestão ambiental; Logística; Marketing; Pedagogia; Psicologia; e Engenharias (Ambiental, Civil, Elétrica, Metalúrgica, Química, Minas, Controle, Automação, Computação).