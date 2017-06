Radares são realocados em pontos de excesso de velocidade

Com o intuito de assegurar a segurança de pedestres e motoristas, a Prefeitura de Araxá realizou a implantação de radares em regiões com registro de condutores excedendo velocidade: na avenida Rosália Isaura de Araújo, em frente o Centro Administrativo; e no encontro da avenida Senador Montandon com a rua Thieres Botelho. Os equipamentos estavam anteriormente na avenida João Paulo II, que ganhou controlador próprio de trânsito com a implantação de rotatória.

Para a avenida Senador Montandon, o limite de velocidade é de 50km/h (quilômetro por hora) dentro da tendência de velocidade de toda extensão da via. Na avenida Rosália Isaura de Araújo, a tolerância é de 40km/h.

O secretário municipal de Segurança Urbana e Cidadania, Élvio Bertoni, explica que a expectativa é de que os novos radares auxiliem na prevenção de acidentes. “Com a implantação da rotatória na Avenida João Paulo II, esquina com a Rua Marechal Deodoro, não fazia mais sentido a permanência daquele radar no local, pois a própria rotatória serve de elemento de regulagem. Pegamos aqueles radares e mudamos para outros dois pontos que detectamos a necessidade de reduzir a velocidade”, afirma o secretário.

Os novos radares já funcionam em caráter educacional, onde o infrator é advertido. “Implantamos em frente o Centro Administrativo, exatamente para proteger a conversão da avenida para demandar ao Centro administrativo e à Câmara Municipal, uma vez que os condutores descem a via sem moderação. No ponto da avenida Senador Montandon com Rua Thieres Botelho, detectamos que, especialmente em fim de noite e madrugada, existe abuso de velocidade e implantamos o radar com o propósito de evitar acidentes”, explica Bertoni.