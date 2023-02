Rafael Nolli fala sobre seu livro “Achados e Perdidos” no Sempre Um Papo 

Nesta quarta-feira (8), Rafael Nolli participa do Sempre Um Papo para falar a respeito da obra “Achados e Perdidos”, sob a mediação da jornalista Jozane Faleiro. Com esse livro, o escritor araxaense venceu o III Prêmio Cepe Nacional de Literatura Infantil e Infantojuvenil, em 2021. A conversa, que conta com tradução simultânea em Libras, acontece às 19h de forma on-line, através do canal no YouTube do projeto.

Com cerca de 70 páginas, “Achados e Perdidos” (Cepe Editora) é uma espécie de diário, que trafega pela crônica, pelo conto, e, algumas vezes, se aproxima até mesmo do ensaio. “Parte importante da história se desenvolve nas notas de rodapé, usadas como um espaço de fundamental importância no desenvolver da trama. Ali, editores, ilustradores e até mesmo o leitor, se tornam personagens do livro”, explica Nolli.

A obra é dividida em três capítulos que se complementam. A primeira parte apresenta as possibilidades existentes no ato de achar coisas (como objetos, ideias e sentimentos). A segunda, por sua vez, mostra todas as tramas que envolvem o ato de perder. Por fim, a terceira trata dos acasos e imprevisibilidades. Compre aqui o livro no site da editora.

Sobre o autor

Rafael Nolli nasceu em Araxá/MG, é professor – formado em Letras e Geografia – e autor de oito livros. Entre eles, destacam-se “Gertrude Sabe Tudo” (obra infantojuvenil de 2016), Isca (poesia) e “Sr. Bigodes era o seu nome” (infantil).

Em várias ocasiões, Nolli mediou conversas do Sempre um Papo, entrevistando escritores como Aline Bei, Valter Hugo Mãe e Leila Ferreira. Além disso, é um dos curadores do Festival Literário de Araxá (Fliaraxá), atuando na organização das atividades que se desenvolvem nas escolas da cidade. Acompanhe Rafael Nolli em suas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter.