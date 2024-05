Rally Minas Brasil define campeões em Araxá

Campeões definidos na edição 2024 do Rally Minas Brasil, válida pelo Brasileiro de Rally Raid CBA (terceira prova) e CBM (segunda prova). O percurso de 204 km, com uma especial cronometrada de 171 km, completou os três dias de disputa por caminhos em torno de Araxá que desafiaram pilotos e navegadores com diferentes tipos de piso e condições distintas. As especiais foram consideradas bastante técnicas e rápidas pelos participantes, atravessando regiões de belas paisagens.

Nas três modalidades (moto, carro e UTV), quem começou o sábado à frente na classificação geral comemorou mais tarde no alto do pódio. Sobre duas rodas, Adrien Metge (Yamaha WR 450 F / IMS Yamaha) confirmou o bicampeonato e se manteve invicto este ano no Brasileiro. O francês teve no norte-americano Mason Klein (Honda CRF 450RX / Honda Racing), campeão mundial na categoria Rally 2 em 2022, um rival de respeito até o último quilômetro. A etapa, aliás, trouxe alguns sustos. “Ele andou muito bem. Consegui um bom ritmo, mas errei no começo, depois tive um problema no freio dianteiro, que baixou bastante. Mantive a concentração, venci a etapa e o rally”.

O argentino Martin Duplessis (Honda CRF 450RX / Honda Racing) foi o terceiro estrangeiro nas três primeiras posições. Quarto e melhor brasileiro, Gabriel Bruning (Yamaha WR 450 F / IMS Yamaha), venceu a categoria Moto 2.

Nos UTVs, pelo terceiro dia o sobrenome Varela dominou a classificação. Desta vez com Rodrigo Varela, ao lado do navegador Matheus Mazzei (Can-Am Maverick / Varela Can-Am Monster Energy). Mais rápido nos dois dias anteriores, seu irmão Bruno Varela, em dupla com Ari Fiuza, desta vez procurou administrar a boa vantagem para confirmar a vitória geral. Para ele, também foi a segunda vitória no Minas Brasil, após a de 2022. “Foi um rally e tanto. Navegação perfeita, chegamos com o carro inteiro todos os dias, agora é comemorar”, disse Bruno. Segunda posição para Deni do Nascimento / Gunnar Dums (Can-Am Maverick / Bompack Racing).

Depois de assumir a liderança entre os carros na véspera, Glauber Fontoura / Rodrigo Khezam (Toyota Hilux V8 / FD Rally Team) fizeram uma última etapa estratégica, sem riscos, e garantiram a vitória geral. “Viemos para brigar pelo primeiro lugar. Deu tudo certo, fizemos um bom trabalho e conseguimos. A prova é muito divertida, as especiais fantásticas e a organização está de parabéns”, destacou o navegador Khezam. Pedro Queirolo / Lauro Sobreira colocaram o Buggy Giaffone V8 da dupla na segunda posição.

Diretor da prova, Fernando Bentivoglio ressaltou o êxito de todo o trabalho em torno da prova. “Sexta edição do Rally Minas Brasil concluída e ficamos felizes por entregar um evento que agradou aos participantes. A região nos proporciona ótimas condições para desenhar um roteiro variado, exigente e, ao mesmo tempo, divertido. Agradeço aos patrocinadores, apoiadores, aos envolvidos com a organização e a todos que nos permitiram proporcionar um evento de alto nível. Parabéns aos campeões”.

Rally Minas Brasil

Brasileiro de Rally Raid CBM (segunda prova) e CBA (terceira prova)

Terceira etapa

Moto

1º – Adrien Metge #1 (Yamaha WR 450 F / IMS Yamaha), (1)MT1, 2h20min10

2º – Mason Klein #21 (Honda CRF 450RX / Honda Racing), (1)MT1, 2h21min00

3º – Martin Duplessis #2 (Honda CRF 450RX / Honda Racing),(3)MT1, 2h27min49

4º – Gabriel Soares #3 (Honda CRF 450RX / Honda Racing),(1)MT2, 2h30min58

5º – Gabriel Bruning #4, (Yamaha WR 450 F / IMS Yamaha), (2)MT2, 2h31min55

Carro

1º – Gunter Hinkelmann / Weidner Moreira #388 (Ford Ranger V8 / MSL Rally), (1)T11, 2h15min23

2º – Pedro Queirolo / Lauro Sobreira #304 (Buggy Giaffone V8 / R.Mattheis), (1)UBR, 2h18min21

3º – Luiz Nacif / Filipe Cançado (Ford Ranger V8 / Microcity), (2)T11, 2h23min04

4º – Glauber Fontoura / Rodrigo Khezam #311 (Toyota Hilux V8 IMA / FD Rally Team), (3)T11, 2h23min10

5º – Paulo Goes / Jefferson Teixeira #351 (Ford Ranger V8 / SFI Chips Rally Team), (2)UBR, 2h28min50

UTV

1º – Rodrigo Varela / Matheus Mazzei #102 (Can-Am Maverick / Varela Can-Am Monster Energy), (1)UT1, 2h12min31

2º – Deni do Nascimento / Gunnar Dums #101 (Can-Am Maverick / Bompack Racing), (2)UT1, 2h12min45

3º – Bruno Varela / Ari Fiuza #116 (Can-Am Maverick / Varela Can-Am Monster Energy), (3)UT1, 2h12min58

4º – Tomas Luza / Flávio França #109 (Polaris RZR Pro R / Cotton Racing), (4)UT1, 2h14min11

5º – Jean Azevedo / Idali Bosse #104 (Polaris RZR Pro R / T+A Rally Team Polaris Racing), (5)UT1, 2h14min34

Classificação final

Moto

1º – Adrien Metge #1 (Yamaha WR 450 F / IMS Yamaha), (1)MT1, 7h03min37

2º – Mason Klein #21 (Honda CRF 450RX / Honda Racing),(2)MT1, 7h06min08

3º – Martin Duplessis #2 (Honda CRF 450RX / Honda Racing),(3)MT1, 7h20min11

4º – Gabriel Bruning #4, (Yamaha WR 450 F / IMS Yamaha), (1)MT2, 7h28min59

5º – Gabriel Soares #3 (Honda CRF 450RX / Honda Racing), (2)MT2, 7h32min02

Carro

1º – Glauber Fontoura / Rodrigo Khezam #311 (Toyota Hilux V8 IMA / FD Rally Team), (1)T11, 6h53min28

2º – Pedro Queirolo / Lauro Sobreira #304 (Buggy Giaffone V8 / R.Mattheis), (1)UBR, 7h06min57

3º – José Silmar / Alyson Antunes #332 (Ford Ranger V8 / X Rally), (2)UBR, 7h18min53

4º – Paulo Goes / Jefferson Teixeira #351 (Ford Ranger V8 / SFI Chips Rally Team), (3)UBR, 7h29min28

5º – Mário Marcondes / Minae Miyauti (Ford Ranger V8 / Braço Curto), (4)UBR, 7h30min45

UTV

1º – Bruno Varela / Ari Fiuza #116 (Can-Am Maverick / Varela Can-Am Monster Energy), (1)UT1, 6h36min38

2º – Deni do Nascimento / Gunnar Dums #101 (Can-Am Maverick / Bompack Racing), (2)UT1, 6h41min34

3º – Jean Azevedo / Idali Bosse #104 (Polaris RZR Pro R / T+A Rally Team Polaris Racing), (3)UT1, 6h44min06

4º – Pedro Mac Dowell / Daniel Spolidorio #114 (Polaris RZR Pro R / Polaris Racing Brasil), (1)UT2, 6h48min23

5º – André Hort / Henry Ritter #105 (Can-Am Maverick / MH Racing – FTech), (4)UT1, 6h52min52