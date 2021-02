Raphael Rios debate atendimento e ações para autistas com a Associação A&+ e coordenadora da Saúde Mental

O presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios, recebeu a diretoria da Associação de Apoio e Pais de Autistas de Araxá (A&+) em seu Gabinete na tarde da última sexta-feira (5). Entre as principais bandeiras de seu primeiro mandato, a causa relacionada aos autistas continua em pauta na agenda do vereador que ouviu atentamente as demandas apresentadas pelas mães que solicitaram a reunião.

A coordenadora do Serviço de Saúde Mental da Prefeitura de Araxá, a psicóloga Ana Carolina Machado e a gerente Jurídica da Área Institucional da Câmara Municipal, dra. Walquiria Marques também participaram do encontro.

Todas as solicitações foram registradas e serão encaminhadas para os setores competentes da Administração Municipal e de entidades de classe, visando projetos em benefício de crianças e adolescentes autistas.