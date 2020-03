Raphael Rios destaca reforma da Escola Aziz J. Chaer

Vereador Raphael Rios abriu seu pronunciamento, na reunião ordinária desta terça-feira (17), destacando a conclusão da ampliação e reforma geral da Escola Municipal Aziz J. Chaer. Ele visitou a unidade recentemente para conferir as melhorias.



Raphael comentou sobre as mudanças que contemplaram a aquisição de novas carteiras escolares, revisão da parte elétrica e substituição de lâmpadas queimadas, instalação de cortinas nas salas de aula, reforma do ginásio poliesportivo, novo piso, revisão e melhorias da parte hidráulica, reforma dos banheiros, ampliação de salas de aula, pintura geral, reforma da cozinha, entre outros.



O vereador promoveu um trabalho de fiscalização de todas as escolas e creches municipais, em 2017, com relatório especificando as necessidades de cada uma. No ano seguinte, a prefeitura implantou uma equipe permanente para manutenções e pequenos reparos, e promovendo reformas em unidades em estado mais crítico.



Além da Aziz J. Chaer, Raphael já conferiu as melhorias realizadas na Escola Municipal Dona Gabriela. O trabalho de retorno às unidades reformadas continua.



Ações e divulgação periódica sobre o Coronavírus



Raphael Rios também destacou uma demanda de todos os vereadores ao Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Saúde criação de um Comitê de Crise e Prevenção ao Covid-19 (Novo Coronavírus) em Araxá. O objetivo é promover ações e estimular a divulgação ágil e periódica de informações oficiais relativas ao enfrentamento do vírus na cidade.



A indicação sugere que o comitê seja formado, entre outros, por representantes do Poder Público, Promotoria de Justiça, Poder Judiciário, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, representantes da rede particular de saúde, Conselhos Municipais de Saúde e de Educação, Vigilância Sanitária e equipe de Comunicação.



Além disso, o vereador solicita:



– Análise de alunos em situação de vulnerabilidade social e alimentar com a suspensão das aulas



– Aquisição de álcool em gel para repartições públicas;



– Requerimento às empresas do transporte público do uso do álcool em gel e mais rigor na higienização;



– Reforço da higienização do Terminal Rodoviário;



– Criação de plano de trabalho home office, principalmente para servidores com mais de 60 anos ou grupos de risco;



– Monitoramento da agenda de eventos na cidade e levantamento oficial de riscos;



– Criação de plano de divulgação periódico das ações e informações sobre casos suspeitos, resultados de exames, confirmações e internações;



– Criação de plano de recomendações de autoproteção da população e incentivo ao isolamento domiciliar de pessoas com suspeita de infecção pelo vírus e grupos de riscos.



Álcool em gel nos estabelecimentos



Raphael Rios também apresentou um Projeto de Lei, elaborado juntamente com o vereador Robson Magela, que obriga a instalação de recipientes com álcool em gel antisséptico 70% nos estabelecimentos públicos e privados que prestam serviços à comunidade em geral.



O projeto objetiva ampliar as medidas de prevenção, com a higienização das mãos de usuários, clientes e funcionários, ao surto do Coronavírus que a cada dia está avançando no mundo e vem aumentando o número de casos no Brasil. A proposta recebeu emenda do vereador Pastor Claudenir Dias, também contemplando o álcool líquido 70% para a higienização das mãos.



Devido à urgência do tema, o projeto foi colocado em votação e aprovado, com a emenda, por 10 votos a 3, e segue para sanção do prefeito Aracely de Paula.



Reflexão sobre a Educação Inclusiva



Raphael também destacou sua participação no Encontro sobre Educação Inclusiva, promovido no dia 13 de março, no Teatro Municipal. O evento debateu reflexões sob as perspectivas jurídica, pedagógica e prática com a participação de renomados palestrantes.



Os temas abordados ao público foram relativos à “inclusão escolar do aluno com deficiência”, “aspectos neurológicos da inclusão escolar” e “a inclusão escolar sob a perspectiva do aluno, da família e da escola”.



“Foi um momento de grande aprendizado para nós e toda a rede de proteção dos direitos da criança e do adolescente, demonstrando a importância desse trabalho conjunto, com cada segmento fazendo contribuindo com sua especialidade”, ressaltou o vereador.



Homenagem



O vereador encerrou seu pronunciamento com a apresentação de Moção de Congratulações e Reconhecimento ao repórter cinematográfico Willian Tardelli, pelos 10 de atuação na imprensa araxaense.