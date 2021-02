Raphael Rios intermedia reunião entre mutuários do Jardim Esplêndido e prefeito Robson Magela

O presidente da Câmara Municipal, Raphael Rios, promoveu uma reunião entre um grupo de mutuários do loteamento Jardim Esplêndido, o prefeito Robson Magela e o assessor jurídico da Prefeitura, Jonathan Renaud, nesta terça-feira (16). Na oportunidade, o grupo que representa os demais mutuários, solicitou ajuda da Prefeitura de Araxá para que possam assumir seus imóveis, que deveriam ter sido concluídos em 2019, mas continuam sem prazo previsto para serem entregues.

Robson anunciou que vai oficiar a Caixa Econômica Federal para mais informações sobre a real situação do empreendimento e garantiu que vai estar ao lado dos moradores para a resolução do problema. O prefeito também fez contato com a Copasa, para entender em qual etapa está a obra para ligações de água e esgoto que são de responsabilidade da Estatal.

Em junho de 2020, Raphael Rios oficiou a Copasa para mais informações do andamento das obras. Na oportunidade, a estatal retornou informando que o empreendimento não havia cumprido nenhuma das etapas de infraestrutura de água e esgoto, o que impedia a liberação para as etapas seguintes da obra.

Raphael reforçou que está à disposição dos moradores e vai continuar acompanhando a situação e cobrar agilidade para que os moradores possam, enfim, tomar posse de seus imóveis. “Não podemos permitir que esses moradores, que acreditaram na promessa da casa própria e investiram suas economias, continuem sendo prejudicados. Eu vou acompanhar de perto e cobrar das autoridades competentes para que os imóveis sejam entregues o mais rápido possível.”