Raphael Rios lembra que Araxá está há seis meses sem manutenção de iluminação pública e cobra resposta da prefeitura

Foto: Foto: Condições precárias de iluminação na rua Tupi, no bairro Santo Antônio.



Araxá está cada vez mais no escuro. Esta citação feita pelo vereador Raphael Rios na reunião ordinária desta terça-feira (28) reflete o período de seis meses que a cidade completou sem receber manutenção regular da iluminação pública. O contrato de licitação com a prestadora desse serviço venceu no dia 28 de janeiro.

Raphael Rios comentou que são diversas reclamações recebidas diariamente de moradores e trabalhadores, mesmo porque é cobrada na conta de energia uma contribuição mensal para a iluminação pública, que varia de acordo com o consumo.

Ele apresentou requerimento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos com questionamentos, principalmente se há planejamento para o restabelecimento do atendimento.

“Esse setor estava funcionando perfeitamente quando o contrato estava vigente. É um atendimento dentro do básico, igual a coleta seletiva, igual a merenda escolar, e não podemos continuar nesta situação. Araxá está cada vez mais no escuro. Uma rua sem iluminação aumenta a sensação de insegurança. Estamos cobrando os devidos esclarecimentos, a população não pode ficar sem resposta, até mesmo porque ela paga uma taxa exclusiva para que a iluminação pública tenha essa devida manutenção”, destacou Raphael Rios.

Iluminação em LED

Além disso, Raphael lembrou que desde o ano passado vem cobrando estudo em forma de parceria público-privada para que a Prefeitura de Araxá implante iluminação em LED por toda a cidade, a exemplo de municípios vizinhos como Uberlândia, Uberaba e Santa Juliana.