Raphael Rios participa da abertura da Semana do Autismo com destaque à importância da inclusão e do atendimento humanizado

A Associação de Apoio à Pais e Autistas de Araxá (AE+) realizou a abertura da Semana Municipal de Conscientização do Autismo na noite desta segunda-feira (31), na Praça da Família. Engajado à causa desde o seu primeiro mandato, o vereador Raphael Rios participou do evento que contou também com a presença de membros e assistidos pela associação. O vereador Investigador Rodrigo também acompanhou o evento que foi realizado na Praça da Família.

A Semana Municipal do Autismo foi instituída pelo vereador Raphael Rios por meio da Lei nº. 7.330 de 12 de abril de 2019 e a semana coincide com o dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo.

Em Araxá, o mês de abril será marcado por diversas ações voltadas à conscientização sobre o autismo, com o propósito de promover a inclusão e o respeito às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). As atividades incluem palestras, visitas a escolas e unidades de saúde, além de ações de mobilização social.

Atividades durante o mês de abril

– Palestras e visitas em escolas da rede pública estadual e municipal com a abordagem do tema: “Incluir nas limitações, valorizando o potencial”.

– Palestras e visitas nas unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF) com o tema: “Orientações sobre preferências e atendimento humanizado”.

Mobilização social

No dia 05 de abril, serão realizados “pitstop” no semáforo principal, com a distribuição de panfletos informativos e ações de conscientização. A iniciativa busca sensibilizar a população sobre a importância do respeito, da empatia e do atendimento adequado às pessoas com TEA.

Durante a abertura também foi apresentada a nova diretoria da Associação:

Presidente: Renato Ferreira Santos

Vice-presidente: Suellen Cristina Lima

Tesoureira: Rosa Isaltina Martins

Secretária: Claudinely Ferreira

Suplente de Diretoria: Marcela de Almeida Carneiro

Primeira Conselheira: Rute Mendes de Souza

Segundo Conselheiro: Aldair Benedito Paiva

Suplente de Conselheiro: Angela Euripa Silva Belizário

Raphael Rios e a causa autista – Confira abaixo as legislações municipais aprovados pelo vereador:

Lei 7.293 e 22 de Outubro de 2018 – Prioridade de atendimento em estabelecimentos públicos e privados para pessoas com autismo e acompanhantes;

Lei nº. 7.330 de 12 de abril de 2019 – Instituiu a Semana Municipal de Conscientização do Autismo no âmbito do Município de Araxá;

Lei n.º 7.493 de 22 de abril de 2021 – Garantiu a validade de laudo médico-pericial que ateste Transtorno do Espectro Autista para fins de obtenção de benefícios previstos na legislação municipal;

Lei n.º 7.500 de 22 de abril de 2021 – Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal a da Associação de Apoio a Pais e Autistas de Araxá;

Lei n.º 7.742 de 16 de março de 2022 – Norma que estabeleceu a substituição de sirenes e alarmes utilizados em estabelecimentos das redes pública e privada de ensino no município.

Lei nº 7.999 29 de março de 2023 – Garantia da utilização do cordão de girassol como símbolo para a identificação da pessoa com deficiência oculta em Araxá.

Lei nº 8.305, de 06 de dezembro de 2024 – “Institui o Dia Municipal da Mãe Atípica.”